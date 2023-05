Am Dienstag trafen sich die Eigentümer der 32 NFL-Teams und stimmten über einige Regeländerungen zur neuen Saison ab. Unter anderem wurde durchgewunken, dass nach dem Fair Catch eines Kickoffs das Team in Ballbesitz an der eigenen 25-Yard-Linie startet.

Dies hat zur Folge, dass Returns unattraktiver gemacht werden und das Verletzungsrisiko dadurch verringert werden soll. Allerdings hat diese Anpassung nicht nur Fürsprecher.

Chiefs: Auch Head Coach Andy Reid kritisiert Kickoff-Regel

Im "New Heigths"-Podcast hat Travis Kelce die Veränderung kritisiert und damit seinem Head Coach Andy Reid zugestimmt, der zuvor ähnliche Töne angeschlagen hatte.

"Ich denke, das ist total dumm. Ich glaube nicht, dass es das Spiel sicherer macht. Ich denke, es macht es langweiliger und nimmt der Eröffnung des Spiels viel von seiner Spannung. Das ist lächerlich", wurde der Tight End der Kansas City Chiefs deutlich.

Kickoff-Regel: Jason Kelce ebenfalls wenig begeistert

Auch sein Bruder Jason, Center der Philadelphia Eagles, zeigt sich von der Regel nicht sonderlich angetan. "Wir kommen der Abschaffung der Special Teams immer näher. Jetzt bleibt nur noch der Punt", so der 35-Jährige, der davon ausgeht, dass es in Zukunft so gut wie keine Returns mehr geben wird: "Wann wird jemand keinen Fair Catch machen und den Ball nicht an der 25 nehmen? Nur wenn es ein wirklich schlechter Kick ist, oder?"

Es ist jedoch möglich, dass die Kickoff-Regel in der Saison 2024 schon wieder der Vergangenheit angehört. Die NFL hat die Anpassung vorerst nur zum Test angesetzt und will zunächst die Ergebnisse abwarten.