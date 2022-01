München/Indianapolis - Die Las Vegas Raiders haben weiter gute Chancen auf das Erreichen der NFL-Playoffs. Die Indianapolis Colts hingegen haben ihren ersten Matchball für die Postseaseon-Teilnahme vergeben. Im heimischen Lucas Oil Field in Indianapolis unterlagen die Colts gegen die Raiders mit 20:23 (10:13).

Colts-Quarterback Carson Wentz, der erst im letzten Moment den Sprung von der Covid-Liste in den Spieltagskader geschafft hatte, kam auf 148 Passing Yards und einen Touchdown bei keiner Interception. Aktivster in der Colts-Offense war einmal mehr Running Back Jonathan Taylor mit 108 Rushing Yards und einem Touchdown.

Bei den Las Vegas Raiders zeigte Quarterback Derek Carr ebenfalls eine ausbaufähige Leistung mit 255 Passing Yards, einem Touchdown-Pass und zwei Interceptions.

Jonathan Taylor mit 20. Touchdown

Die Raiders kamen direkt in ihrem ersten Drive durch einen 2-Yard-Rush von Tight End Josh Jacobs zu einem Touchdown. Zu Beginn des zweiten Viertels erhöhte Kicker Daniel Carlson per Field Goal aus 47 Yards auf 10:0 für die Gäste.

Auf der Gegenseite dauerte es bis ins zweite Viertel, ehe Colts-Quarterback Wentz seinen ersten Pass an einen Mitspieler gebracht hat. Immerhin sorgte Kicker Michael Badgley mit einem 46-Yard-Field-Goal dafür, dass Indianapolis aufs Scoreboard kam. Ein weiteres Field Goal durch Carlson sorgte für die 13:3-Führung der Gäste.

Der erste wirklich gelungene Drive der Colts mit sieben angekommenen Pässen am Stück für Wentz brachte Indianapolis Sekunden vor der Pause doch noch einmal in die Redzone. Running Back Jonathan Taylor vollendete den Drive mit einem Lauf über ein Yard für seinen 20. Saison-Touchdown und stellte so den 10:13-Halbzeitstand aus Sicht der Hausherren her.

Kurioser Touchdown-Pass von Carson Wentz

Und auch in den ersten Minuten nach der Pause waren die Colts wacher und sorgten für die kurioseste Szene des Spiels: Ein 45-Yard-Pass von Carson Wentz in Richtung Raiders-Endzone flog wenig aussichtsreich in die Doppeldeckung – doch das Ei flutschte den Verteidigern durch die Hände, sodass Wide Receiver T.Y. Hilton in der Endzone nur noch zugreifen musste und die Colts erstmals in Führung brachte.

Im Schlussviertel eroberten die Raiders nach dem ersten Touchdown-Pass des Spiels von Derek Carr die Führung zurück. Für elf Yards fand er seinen Receiver Hunter Renfrow. Knapp zwei Minuten vor Schluss traf Colts-Kicker Badgley aus 41 Yards für den 20:20-Ausgleich.

Kicker Daniel Carlson mit entscheidendem Field Goal

Zwei Sekunden vor dem Ende fiel dann die Entscheidung zugunsten der Raiders: Kicker Daniel Carlson behielt aus 33 Yards die Nerven und traf per Field Goal bei auslaufender Uhr zum 23:20-Endstand.

Die Raiders stehen nun bei einer 9-7-Bilanz und könnten am 18. Spieltag mit einem Sieg gegen die Los Angeles Chargers ihr Playoff-Ticket lösen. Die Colts (9-7) treffen auf die Jacksonville Jaguars.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.