Ein Comeback von Tom Brady wird wohl noch Jahre als Möglichkeit über der NFL schweben. Im Zuge seiner Pläne, Anteile an den Las Vegas Raiders zu kaufen, kochten Gerüchte über eine Rückkehr auf das Feld schon vor Wochen wieder hoch.

Angeheizt wurde das Ganze, nachdem nun bekannt wurde, dass der etatmäßige Quarterback Jimmy Garoppolo erneut am Fuß operiert wurde. Wie es heißt, soll er bis zum Training Camp aussetzen. So weit, so rechtzeitig.

Klausel im Garoppolo-Vertrag

Doch was ist, wenn "Jimmy G" nicht rechtzeitig fit wird? Wenn er erneut ausfällt? Wenn den Raiders der anvisierte Stamm-Spielmacher wegfällt? Dann könnte doch Tom Brady einspringen? Wie "ProFootballTalk" berichtet, haben sich die Raiders abgesichert. In dem Garoppolo-Vertrag soll demnach eine Klausel stehen, die es der Franchise ermöglicht, den 31-Jährigen zu entlassen, sollte er sich erneut am Fuß verletzen.

Theoretisch könnte es dann ein Brady-Comeback geben. So einfach ist das in der Praxis aber nicht.

Zunächst müssen mindestens 24 der 32 Teambesitzer dem Deal zwischen Brady und den Raiders zustimmen, dann wäre der 45-Jährige Minderheits-Besitzer. Ein stiller Teilhaber, ohne Mitspracherecht bei sportlichen oder wirtschaftlichen Fragen.

Wie das "Las Vegas Review-Journal" nun aber berichtet, könnte es laut einer Liga-Quelle sein, dass die Zustimmung der anderen Besitzer nur unter der Bedingung erfolgt, dass Brady tatsächlich sportlicher "Rentner" bleibt und nicht mehr spielen wird. Dass sein Rücktritt Bestand hat.

Tom Brady: Ein paar Hürden bei einem Comeback

Man muss dazu wissen: Ein Comeback von jetzt auf gleich wäre auch ohne diese Bedingung gar nicht möglich. Denn falls Brady ein Comeback anpeilt, braucht er als Teilhaber der Raiders eine erneute Zustimmung aller Besitzer. Sonst müsste er seine Anteile wieder verkaufen, um dann sein Comeback feiern zu dürfen.

Doch wie das "Review-Journal" berichtet, wäre das noch nicht alles. Denn selbst wenn sich Brady alle erforderlichen Zustimmungen einholen würde, um Eigentümer und Spieler zu werden, würde dies laut der Quelle "eine Menge Probleme mit dem Salary Cap mit sich bringen".