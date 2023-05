Sechs Jahre ist es her, da war Le'Veon Bell ein All-Pro-Running-Back für die Pittsburgh Steelers. Heute ist er 31 Jahre alt und hat sich zuletzt nur noch auf seine Karriere als Profiboxer konzentriert.

Erst im vergangenen Herbst erklärte er, die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder Football spielen werde, liege bei einem Prozent. Doch Bell hat seine Meinung offenbar geändert. So erklärte er im "Steel Here"-Podcast, dass er gerne eine letzte Chance in der NFL bekommen würde, um zu zeigen, was er auf dem Footballfeld drauf hat. Erst dann will er seine Karriere offiziell beenden.

Tun will er dies aber nicht irgendwo, sondern ausschließlich bei den Steelers, wo seine Karriere einst so glorreich begann. "Der Tag, an dem ich in den Ruhestand gehe, wird mit Pittsburgh sein", so der Sportler.

Bell will bei Steelers Karriere beenden

Ob das die Franchise genauso sieht?

Immerhin endete die Zeit des Running Backs bei den Steelers unschön, streikte der Sportler doch eine gesamte Saison lang, weil er sich nicht mit dem Team auf einen langfristigen Vertrag einigen konnte.

Für Bell spricht aber in jedem Fall: Durch seine Boxkämpfe ist er nach wie vor in Topform.

Übrigens: Könnte er heute die Vergangenheit rückgängig machen, würde er es wohl tun. So erklärte er, er hätte das Vertragsangebot der Steelers annehmen sollen. Zudem bezeichnete er seine Entscheidung, das Team zu verlassen, als "kleinlich".