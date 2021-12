München - Peyton Manning kann es nicht lassen. Seitdem der heute 45-Jährige 2015 in den Ruhestand getreten ist, nimmt er jede Chance wahr, seinem ehemaligen Rivalen Tom Brady aufzuziehen.

Seine neue Aufgabe ist es, die Spieler der NFL zu beobachten, ihr spiel zu evaluieren und auf dieser Basis die Ratings des Videospiels "Madden 22" zu verbessern oder zu verschlechtern. Diese Rolle nutzte er nun, um Brady mal wieder auf die Schippe zu nehmen.

Er änderte das Rating des siebenmaligen Super-Bowl-Gewinner und Favoriten auf den MVP-Award der diesjährigen Saison von 98 auf 44 und machte ihn so kurzzeitig zu einem der schlechtesten Spieler des Spiels.

"Ich glaube, dass vor allem Bradys Genauigkeits-Rating ein bisschen zu hoch ist", scherzte Manning in einem Marketing-Video zur Aktion. "Das wird sicherlich eines der ersten Dinge sein, die ich angehe."

Mittlerweile hat der "virtuelle Brady" sein altes Rating wiedererlangt. In der realen Welt macht Brady genau das, was er seit über 20 Jahren macht. Mit den Tampa Bay Buccaneers ist er auf dem Weg in die Playoffs. Er selbst sorgt auch statistisch weiter für Highlights. Nach Woche 14 führt der 44-Jährige die NFL bei den Passing Yards (4.134) und bei den geworfenen Touchdowns (36) an.

Über den Prank seines Ex-Gegners Peyton Manning dürfte Brady ohnehin lachen können. Beide verstehen sich blendend und gelten als große gegenseitige Bewunderer.

