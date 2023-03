Geht dieser Plan auf?

Dass die Eigentümer-Familie Glazer Manchester United verkaufen möchte, ist längst kein Geheimnis mehr. Interessenten für den britischen Traditionsklub gibt es einige.

Unter ihnen Scheich Jassim bin Hamad Al Thani, der offenbar einen ganz speziellen Plan verfolgt, um United erwerben zu können. So berichtet "The Sun" unter Berufung auf Quellen, dass er den Eigentümern ein Bonbon anbieten will – in Form von NFL-Spielen im Nahen Osten.

NFL-Spiele in Katar?

Der Glazer-Familie gehören nämlich nicht nur die Red Devils, sondern auch die Tampa Bay Buccaneers. Der Scheich hat sein Angebot demnach bereits auf fünf Milliarden Pfund (knapp 5,7 Milliarden Euro) aufgestockt und möchte damit wohl nicht nur den Premier-League-Klub erwerben, sondern auch die Tür für die beste Football-Liga der Welt öffnen.

So soll der Milliardär glauben, dass ein möglicher United-Kauf auch eine Beziehung in Gang setzen könnte, die es erleichtern würde, NFL-Spiele im arabischen Raum auszutragen.

Schon seit Jahren versuchen die NFL und Teambesitzer wie Joel Glazer, die Popularität der NFL zu steigern, indem Spiele im Ausland ausgerichtet werden. Bestes Beispiel: die London Games und das erste Spiel auf deutschem Boden im vergangenen November.

Buccaneers-Owner wollen United verkaufen

"Scheich Jassim hat sehr deutlich gemacht, dass er den Verein kaufen möchte und auch das nötige Geld dafür hat. Er ist von den Glazers beeindruckt und würde gerne in Zukunft mit ihnen zusammenarbeiten", wird die Quelle des englischen Boulevardblattes zitiert: "Ein Teil seines Vorschlags war, dass die Glazers ihr NFL-Team nach Katar bringen könnten, um im Nationalstadion in Doha ein Spiel zu veranstalten."

Und weiter: "Dies würde dazu beitragen, Katars Ansehen als Ausrichter für Sportveranstaltungen zu festigen und den Glazers die Möglichkeit bieten, ihre NFL-Marke zu verbreiten und Geld zu verdienen."

So soll der Scheich angeboten haben, eine Klausel in ein Übernahmeangebot aufzunehmen, die dies garantiert, "und das gefällt den Glazers".

Die Buccaneers waren neben den Seattle Seahawks eines von zwei Teams, das beim ersten Deutschland-Spiel in München auf dem Feld stand. Angeführt vom mittlerweile zurückgetretenen Tom Brady gewannen sie die Partie mit 21:16.