München - Der Trade zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins für Tyreek Hill war ein echter Paukenschlag in dieser Offseason. Beileibe nicht der einzige. Aber einer mit Nachhall.

Der schnelle und zudem enorm produktive Wide Receiver verließ das Top-Team der AFC West, um sich einer Franchise anzuschließen, die seit mehr als zwei Jahrzehnten auf einen Sieg in den Playoffs wartet.

Auch Mike McDaniel hielt einen Deal mit "Cheetah" für völlig utopisch. Das verriet der redselige Head Coach, der erst wenige Wochen vorher am South Beach seine Zelte aufgeschlagen hatte.

McDaniel über Hill: "Sie können alles für ihn haben"

In einem Interview mit "The Dan LeBatard Show with Stugotz" sprach der 39-Jährge über den Moment, als er sich gerade auf einen freien Nachmittag mit Ehefrau und gemeinsamer Tochter einrichten wollte. Und General Manager Chris Grier in seinem Büro erschienen sei, um ihn davon in Kenntnis zu setzen, dass die "Fins" ernsthaftes Interesse an Hill hätten.

"Darum bin ich nicht GM geworden", schmunzelte McDaniel im Rückblick: "Für mich galt: 'Sag' ihnen, sie können alles für ihn haben.' Ich dachte, er wäre unerreichbar." Bei weitem nicht alles, aber doch einen Erst-, einen Zweit- und einen Viertrunden-Pick im 2022er Draft sowie einen Viert- und einen Fünftrunden-Pick im Draft des kommenden Jahres rückten die Dolphins letztlich raus für den sechsmaligen Pro Bowler, der 2016 erst an 165. Position gezogen worden war.

Dolphins-Coach geht bei Telefonat mit Hill All In

Bis zu der Einigung war es jedoch ein steiniger Weg - denn wenig überraschend gab es viele weitere Interessenten an Hill. Doch McDaniel hatte Blut geleckt. Stundenlang studierte er Szenen des 28-Jährigen, um dem Superstar die Vorzüge des Dolphins-Plans für sein Spiel aufzeigen zu können.

Schließlich stand das entscheidende Gespräch zwischen beiden an. McDaniel bekam das Telefon in die Hand gedrückt und legte sofort ähnlich eindrucksvoll los wie Hill auf dem Rasen, wenn der Snap erfolgt ist. "Ich habe alles reingeworfen, was ich habe", berichtete er: "Nachdem ich ihm 20 oder 30 Sekunden lang keinerlei Chance gegeben habe, selbst zu sprechen, meinte er plötzlich: 'Oh Coach, ich bin dabei.'"

Hills Ja lässt McDaniel ausflippen

Damit hatte McDaniel ganze Arbeit für seinen neuen Arbeitgeber geleistet und die besten Voraussetzungen für seine erste Saison als Head Coach in der NFL geschaffen. "Damit war das geklärt. Und ich dachte nur so: 'Was!' Ich bin sofort ausgeflippt, ich habe sogar rumgeschrien. Es war das einzige Mal, dass ich in meinem Büro rumgeschrien habe", erinnerte er sich.

Und weiter: "Es war natürlich ein cooler Moment, aber ich hätte schon eine kleine Vorwarnung gebrauchen können, bevor ich direkt dazu übergegangen bin, ihn anzuwerben, um den Deal zu besiegeln." Einen Deal, den er noch wenige Tage zuvor für völlig unrealistisch gehalten hatte.

Hill bis nach Saison 2026 gebunden

"Ich dachte ganz ehrlich, dass er einer dieser unantastbaren Jungs wäre, die man sowieso nicht bekommt", fasste er immer noch ungläubig zusammen: "Aber als [Grier] plötzlich reinkam und mir sagte, dass die Chiefs mit ihm gesprochen hätten, habe ich geantwortet: 'Chris, das ist einer der wenigen Nicht-Quarterbacks, für die man alles tun muss.'"

Dazu gehörte letztlich auch der neue Vertrag über vier Jahre und 120 Millionen US-Dollar, der Hill zwischenzeitlich zum bestbezahlten Receiver der NFL machte. Zuvor sollen die Verhandlungen über eine Verlängerung bei den Chiefs gescheitert sein. Von dort bringt Hill noch ein Vertragsjahr mit, so dass er bis ans Ende der Saison 2026 gebunden ist.

