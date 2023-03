Die Miami Dolphins werden die Fifth-Year-Option im Vertrag von Quarterback Tua Tagovailoa offenbar ziehen. Das berichtet Mike Garafolo vom "NFL Network". Demnach haben die Dolphins den 25-Jährigen bereits über die Entscheidung informiert.

Damit stünde Tua auch für die Saison 2024 bereits sicher unter Vertrag und kassiert in jener Saison garantierte 23,2 Millionen US-Dollar.

In der vergangenen Saison gab es große Sorgen um die Gesundheit des Quarterbacks, der sich gleich mehrere Gehirnerschütterungen zuzog. Sogar über ein vorzeitiges Karriereende war spekuliert worden. Die Aktivierung der Vertragsoption für ein fünftes Jahr wäre ein deutlicher Vertrauensbeweis der Dolphins, auch langfristig auf Tua zu setzen.

Miami Dolphins: Tua Tagovailoa beerbte Ryan Fitzpatrick

Tagovailoa, der im College für Alabama Crimson Tide spielte, war im Draft 2020 an fünfter Stelle gepickt worden. Zunächst war der Hawaiianer als Backup für Ryan Fitzpatrick in seine erste Saison gestartet, in Woche acht übernahm er schließlich den Job als Starter. Insgesamt kommt Tua bislang auf 8015 Passing Yards, 52 Touchdowns und 23 Interceptions.

Die NFL-Teams haben bis zum 2. Mai Zeit, die Fifth-Year-Option ihrer First-Round-Picks aus dem Jahr 2020 zu ziehen.