München/Dallas - Jerry Jones ist dafür bekannt, aufs Ganze zu gehen - keine halben Sachen. Der Besitzer der Dallas Cowboys liebt den Glamour, liebt es, wenn sein Team in den Schlagzeilen ist. "Go Big or Go Home", würden die Amerikaner zu dieser Mentalität sagen.

Daher kam es wenig überraschend, dass die Cowboys im NFL-Draft 2021 Linebacker Micah Parsons an 13. Stelle auswählten. Ein überragender Athlet, der sein Talent im College-Team der Penn State bewiesen hatte. Allerdings eilte ihm ein schwieriger Ruf voraus. Ihm wird vorgeworfen, 2018 am College einen Mobbing-Skandal vom Zaun gebrochen zu haben. Ex-Mitspieler Isaiah Humphries behauptet, dass Parsons nach einem Streit gewalttätig wurde und seine Mitspieler angestachelt haben soll, Humphries weiter zu drangsalieren. Sogar von sexueller Belästigung war in den Vorwürfen die Rede. Parsons wies die Vorwürfe zurück.

Dallas Cowboys wählen Parsons im Draft 2021

Für einige Teams sicher ein Warnsignal, doch für Jerry Jones und die Cowboys war das Potenzial zu verlockend. Sie peilten den Homerun an - die Entscheidung sollte sich auszahlen. Parsons ist nach den ersten 13 Spielen nicht nur Top-Favorit für den "Defensive Rookie of the Year"-Award, er ist sogar ein Kandidat für die Ehrung als "Defensive Player of the Year".

Er wäre nicht der erste Rookie, der das schafft. Einem gewissen Lawrence Taylor gelang dieser Doppelsieg bereits 1981. Jene Giants-Legende, die Bill Belichick mal als besten Football-Spieler der Geschichte gekrönt hatte. Parsons spielt am kommenden Spieltag gegen Taylors ehemaliges Team - die New York Giants (Sonntag, ab 18 Uhr live auf ran.de).

Natürlich drängt sich im Vorfeld die Frage auf: "Ist Parsons der neue "L.T."? 75 Tackles insgesamt, davon 17 for Loss und zwölf Sacks sprechen für sich - Parsons ist bereits in seinem ersten Jahr einer der besten Pass Rusher der Liga. Er selbst gibt sich allerdings zurückhaltender: "Es ist definitiv noch zu früh für solche Vergleiche mit einem Hall-of-Famer. Ich sehe die Gemeinsamkeiten, aber "L.T." war ein ganz anderes Kaliber", sagte Parsons.

Micah Parsons: Rookie-Rekord in Reichweite

Parsons fehlen nur noch 2,5 Sacks bis zum Rookie-Rekord von Javon Kearse aus dem Jahr 1999. Das nötige Selbstvertrauen dafür bringt er mit. "Ich finde nicht, dass die NFL wirklich schwer ist", meinte der 22-Jährige zuletzt. Was den etatmäßigen Outside Linebacker aber besonders wertvoll macht, ist seine Vielseitigkeit.

Er startete in den ersten Preseason-Spielen als Linebacker. Aufgrund von Verletzungen wurde er allerdings eine Position weiter vorne, an die Defensive Line beordert. Er beeindruckte als EDGE-Rusher und durfte daher immer häufiger auf Quarterback-Jagd gehen. Dennoch ist Parsons beweglich und schnell genug, um auch Tight Ends oder Wide Receiver in der Passverteidigung zu decken.

Der langjährige Steelers-Profi und heutige TV-Experte Ryan Clarke twitterte: "Micah Parsons ist nicht nur mit Abstand der beste Rookie, sondern auch der beste Verteidiger der Liga. Wenn er nur als Defensive End spielen würde, hätte er 20 Sacks. Wenn er nur Middle Linebacker spielen würde, hätte er 130 Tackles".

Micah Parsons: "Machen alle Fehler, wenn wir 17 oder 18 sind"

Dank seiner Top-Leistungen und Vielseitigkeit ist Parsons jetzt schon einer der Leistungsträger in Dallas. Daran, dass sich die Cowboys-Defense deutlich stabilisiert hat, hat auch der Rookie erheblichen Anteil. Obwohl die viel gelobte Offense in diesem Jahr immer wieder stottert, weil das Laufspiel Wünsche offen lässt und immer wieder Spieler verletzt fehlen, führt "America's Team" die NFC East mit einer Bilanz von 9-4 souverän an.

Parsons furiose Rookie-Saison wird durch seine zweifelhafte Vergangenheit ein wenig übertüncht. Der ehemalige Star der Penn State bezeichnete die Vorwürfe gegen ihn als "falsch" und wurde nie rechtlich belangt. Im Interview mit "FanNation" ließ Parsons allerdings durchblicken, dass er sich über sein früheres Fehlverhalten bewusst geworden ist. "Natürlich gab es Dinge, die den Leuten Sorgen gemacht haben. Aber ich war letztendlich noch ein Kind. Wir machen alle Fehler, wenn wir 17 oder 18 Jahre alt sind. Ich werde nicht zulassen, dass diese Sache mein Leben diktiert oder beeinflusst, was für ein Vater ich sein werde."

Parsons scheint seit den Vorfällen gereift zu sein. In Dallas hat er abseits des Feldes noch für keine Negativschlagzeilen gesorgt, betont immer wieder, wie sehr ihn sein heute dreijähriger Sohn verändert hat. Bisher scheint es so, als hätte sich Jones' risikofreudiger Schachzug ausgezahlt.

Julian Huter

