New York (SID) - Als Reaktion auf die deutliche Zunahme von Coronafällen hat die US-Football-Profiliga NFL ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. "Die Änderungen, die wir vornehmen, zielen darauf ab, der Zunahme der Fälle und dem Aufkommen der Omikron-Variante Rechnung zu tragen", heißt es in der Erklärung der NFL. Allein in dieser Woche wurden mehr als 100 Spieler positiv auf das Coronavirus getestet.

Ab sofort werden alle Spieler, Trainer und Mitarbeiter unabhängig von ihrem Impfstatus dazu verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, Mannschaftssitzungen müssen künftig entweder im Freien oder mit ausreichend Abstand stattfinden. Zudem ist es den Spielern untersagt, in Gruppen zu essen, Mahlzeiten werden ausschließlich zum Mitnehmen angeboten. Externe Besucher werden bei Reisen ebenfalls untersagt.

Eine Änderung gibt es auch beim Protokoll für die Rückkehr von geimpften Spielern, die positiv getestet wurden, aber asymptomatisch sind. Nach den derzeitigen Regeln muss ein geimpfter Spieler, der positiv getestet wurde, zwei negative Tests im Abstand von 24 Stunden vorweisen, bevor er wieder spielen kann. Nach dem neuen Protokoll können geimpfte Spieler, die negativ getestet wurden, schneller wieder spielen.

Die Liga erklärte außerdem, dass sie Profis zu Auffrischungsimpfungen "nachdrücklich ermutigen" werde, erließ aber keine Vorschrift.