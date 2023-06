Die neue Kickoff-Regelung sorgt weiterhin für reichlich Gesprächsstoff.

Matthew Slater, zehnmaliger Pro Bowler und Kapitän der New England Patriots, hat die NFL für die kürzlich beschlossene Regeländerung, Fair Catches bei Kickoffs zu erlauben, scharf kritisiert.

Die Liga führte bei ihrer Entscheidung, der auch die Team-Owner zustimmen mussten, die Sicherheit der Spieler als Hauptgrund an. Ein Argument, welches Slater nach der vergangenen Trainingseinheit der "Pats" in Frage gestellt hat.

"Ich glaube einfach nicht, dass dies wirklich im Namen der Gesundheit und Sicherheit der Spieler geschieht. Was ich glaube, ist, dass die NFL sich in der Öffentlichkeit auf eine bestimmte Art und Weise darstellten will. Als Liga, die sich um ihre Spieler kümmert", erklärte der 37-Jährige vor US-Journalisten.

Patriots-Kapitän Slater kritisiert NFL

"Ich kann Ihnen eine lange Liste an Beispielen nennen, bei denen die Liga und die Verantwortlichen nicht im besten Interesse der Spieler handeln", führte Slater weiter aus.

Unter anderem nannte der Routinier als Argumente die Einführung des Thursday Night Games, die Entscheidung für Kunstrasen statt Naturrasen und den Kampf der länger als fünf Jahre pensionierten Spieler um Gesundheitsversorgung.

"Ich verstehe, dass wir Kopfverletzungen und dergleichen reduzieren wollen, aber wir tun nicht immer so, als ob die Gesundheit und Sicherheit der Spieler an erster Stelle stehen würde", sagte Slater. "Wenn es uns wirklich um die Sicherheit und Gesundheit der Spieler geht, sollten wir über die wirklichen Probleme sprechen. Reden wir nicht über ein Play, bei dem es zu einem hohen Prozentsatz zu überhaupt keiner Verletzung kommt."

Mit der neuen Regel wird ein Fair Catch innerhalb der eigenen 25-Yard-Linie wie ein Touchback gewertet und das Receiving Team erhält den Ball anschließend an der eigenen 25. Das gilt allerdings nur bei Kickoffs, nicht jedoch bei Punts.

Damit adaptiert die NFL die Regel aus dem College Football, der seit 2018 mit dieser Vorgabe spielt.