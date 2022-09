München - Die New England Patriots reisen für ihr Auswärtsspiel in Week 1 bei den Miami Dolphins (Sonntag, ab 19 Uhr live auf ProSieben und auf ran.de) überraschenderweise bereits am Dienstag an.

Den Grund dafür? Wollte Patriots Head Coach Bill Belichick nicht so wirklich verraten - aber es hängt offensichtlich mit der schwachen Bilanz gegen die Dolphins und dem Wetter in Miami zusammen.

Schließlich weisen die Patriots bei den Spielen in Miami eine wahre Horror-Bilanz auf. Seit 2013 haben die Pats neunmal im Hard Rock Stadium gespielt: zwei Siege, sieben Niederlagen. Bill Belichick will mit der frühen Anreise womöglich den "Miami-Fluch" besiegen.

Belichick: "Mehrere Faktoren"

Denn normalerweise reist das Team bei "normalen" Auswärtsspielen, die sonntags stattfinden, samstags an. Doch nun verbringen die Patriots ganze fünf Tage in Miami und bereiten sich dort auf den Opener gegen die Dolphins vor. Außerdem haben die Spieler in diesen Tagen genug Zeit, sich in Florida zu akklimatisieren.

Belichick selbst ging bei seiner Begründung für die frühe Anreise allerdings nicht ins Detail. "Ich denke es hängt von einer Reihe an Faktoren ab. In Miami sind die Voraussetzungen gut. Also reisen wir am Dienstag anstatt am Samstag an. Wir sind dann schon früher dort und können uns anständig auf die Dolphins vorbereiten", sagte Belichik.

Patriots Pass-Rusher Matthew Judon ging hingegen schon mehr auf das Klima in Miami ein und nannte die Probleme gegenüber "Audacy": "Es wird heiß. Das ist auch immer eine Frage des Mindsets. Man kann wirklich nichts machen dort - man kann der Hitze nicht entweichen."

In der Vergangenheit könnte das für das Team stets ein Problem gewesen sein, wenn es von Foxborough nach Miami reiste und nicht genug Zeit hatte, sich zu akklimatisieren. Am Wochenende soll es anders kommen.

Ob die Planänderung den Patriots tatsächlich hilft, den "Miami-Fluch" zu besiegen? Erfahrt es selbst: New England Patriots at Miami Dolphins am Sonntag, ab 19 Uhr live auf ProSieben und im Stream auf ran.de!

