Tom Brady kehrt zu den New England Patriots zurück – und die Fans wollen den verlorenen Sohn unbedingt noch einmal sehen.

Der frühere Quarterback, der mit den Pats in 20 Jahren sechs Super Bowls gewann, wird beim ersten Saisonspiel gegen die Philadelphia Eagles geehrt.

Das Team rief das Spiel zum "Thank You Tom Game" aus. "Der größte Spieler in der Geschichte des American Football hat hier in Foxborough gespielt und ich freue mich sagen zu können, dass ich ihn eingeladen habe und er zu unserem Heimeröffnungsspiel kommen wird, damit Fans in New England sich bei ihm für seine Dienste bedanken können", sagte Eigentümer Robert Kraft im "NFL Network".

Karten sind sehr begehrt

Brady hat seine Karriere inzwischen endgültig beendet, Fans werden ihn also nur in Zivil sehen. Trotzdem sind Karten für dieses Spiel auf dem Zweitmarkt ganz besonders begehrt – und im Moment die teuersten der Saison 2023.

Was natürlich auch daran liegt, dass die Eagles nicht nur ein langjähriger Rivale, sondern als Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison auch ein sportlich attraktiver Gegner sind.

Der durchschnittliche Ticketpreis für dieses Spiel liegt laut "ESPN" beim Anbieter "Vivid Seats" daher bei 807 Dollar. Dahinter folgt die Partie Dallas Cowboys gegen San Francisco 49ers mit einem durchschnittlichen Ticketpreis von 501 Dollar.