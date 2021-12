München/New York - Die Spieler und Trainer der New York Giants haben für eine große Bescherung im "Big Apple" gesorgt.

Die Mannschaft und der Coaching Staff sammelten laut der Tageszeitung "Daily Mail" insgesamt 300.000 US-Dollar in den eigenen Reihen, um 70 Angestellte der Franchise mit einem Weihnachtsbonus in Rekordhöhe zu beschenken.

New York Giants: Joe Judge übergibt Bonus persönlich

"Das ist eine astronomisch hohe Zahl. So hoch war sie bislang bei keinem Team meiner Karriere. Es hilft einer Menge Leute, die Kinder haben oder aufgrund des Coronavirus besonders gestresst sind", wird Safety und Teamkapitän Logan Ryan zitiert.

Bereits im vergangenen Jahr kamen 200.000 US-Dollar zusammen, 2021 steigerte sich die Summe nochmals um 50 Prozent. Head Coach Joe Judge ließ es sich darüber hinaus nicht nehmen, den Bonus in Höhe von 4.275 US-Dollar pro Person höchstpersönlich an das Küchenpersonal zu verteilen und seinen Dank auszudrücken.

New York Giants: Division-Duell mit Eagles steht bevor

"Es bedeutet uns eine Menge. Wir schauen jeden Snap an. Wir sind geehrt, ein Teil des Teams und der Organisation zu sein. Zu wissen, dass wir als ein Teil der Familie angesehen werden, ist großartig", so Küchenchef Angelo Basilone.

Auf sportlicher Ebene geht es für die New York Giants am Sonntag weiter, dann steht das Division-Duell mit den Philadelphia Eagles an.

