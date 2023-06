Macht es Saquon Barkley wie Le'Veon Bell?

Noch bis zum 17. Juli haben die New York Giants Zeit, um mit Running Back Barkley einen langfristigen Vertrag abzuschließen. Andernfalls müsste der Superstar des Teams unter dem einjährigen Franchise Tag für 10,1 Millionen US-Dollar spielen. Oder doch nicht? Plant der 26-Jährige etwa einen Holdout?

Nach einem Jugend-Football-Spiel wurde Barkley am Sonntag von US-Reportern in dieser Hinsicht befragt – und hat nicht ausgeschlossen, eine Saison auszusetzen.

"Für mich ist es so, dass wir bis zum 17. Juli Zeit haben", wird er von der "New York Post" zitiert. "Sie können sagen, was sie wollen. Wir können sagen, was wir wollen. Ein Tag nach dem anderen. Wir werden sehen, was der beste Plan für mich ist."

Macht es Barkley wie Bell?

Ex-NFL-Running-Back Le'Veon Bell hatte die Saison 2018 ausgesetzt, nachdem er sich geweigert hatte, den Franchise Tag bei den Pittsburgh Steelers zu unterzeichnen. Seitdem hat der inzwischen als Boxer aktive Bell mehrfach betont, seine Entscheidung zu bereuen, weil seine NFL-Karriere nachher nicht mehr dieselbe war.

Nach inzwischen monatelangen Gesprächen mit den Giants erklärte Barkley derweil, sich nicht sicher zu sein, ob er sich noch mit der Franchise einigen könne. "Ich denke, sie sind offen für Gespräche, auch ich bin offen für Gespräche. Es gibt aber keine Eile, wir haben noch Zeit."

Der Running Back hatte die Giants kürzlich der "irreführenden" und "unwahren" Weitergabe von Informationen über die gemeinsamen Verhandlungen beschuldigt, als Berichte veröffentlicht wurden, er habe ein Angebot mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 12,5 bis 13 Millionen Dollar abgelehnt.

So hätten ihn die Berichte aussehen lassen, als sei er gierig.