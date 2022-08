München - Dank eines 14-Punkte-Kraftaktes im letzten Viertel haben die New York Jets den zweiten Sieg im zweiten Spiel in der NFL-Preseason eingefahren. Das Team von Robert Saleh siegte gegen die Atlanta Falcons mit 24:16.

Die Jets schonten einen Großteil ihrer prädestinierten Starter, Mike White und Chris Streveler teilten sich die Quarterback-Snaps. White brachte zwölf seiner 17 Passversuche für 90 Yard Raumgewinn an, Streveler sammelte acht Completions, 119 Yards, einen Touchdown und eine Interception bei elf Passversuchen.

In der Defense überzeugte Bradlae Anae. Ein Sack des ehemaligen Fünftrunden-Picks der Dallas Cowboys resultierte in einem Fumble, den er aufsammelte und bis in die Endzone trug.

Kyle Pitts steuert Big Play bei

Bei den Falcons sammelten die Starter auf beiden Seiten des Balles eine Handvoll Snaps. Marcus Mariota münzte zehn Passversuche in sechs Completions, 132 Yards und einen Touchdown um. Rookie Desmond Ridder brachte zehn seiner 13 Pässe für 143 Yards Raumgewinn an.

Tight End Kyle Pitts unterstrich mit einem 52-Yard-Catch früh in der Partie seine Wichtigkeit für die Falcons-Offense. Der letztjährige Erstrunden-Pick dürfte auch in der kommenden Saison ein Dreh- und Angelpunkt für das Passspiel des Teams von Head Coach Arthur Smith werden.

Defensiv stach kaum ein Spieler heraus, Defensive Back Teez Tabor, der um einen Platz im Kader kämpft, sammelte eine Interception und zwei Tackles.

