München/Detroit - Amon-Ra St. Brown hat eine gesamte Stadt erlöst und jubeln lassen. Mit seinem Touchdown gegen die Minnesota Vikings erzielte er in letzter Sekunde den Game-Winner für die Detroit Lions und sorgte nach vielen Enttäuschungen für den ersten Sieg einer schwer zu verdauenden Saison.

Im exklusiven Interview mit ran äußerte er sich zu dem magischen Moment, gab aber auch an, sich nicht allzu lange über den Touchdown freuen zu dürfen. "In den USA gibt es die sogenannte 24-Stunden-Regel, solange darf man sich freuen. Jetzt steht schon die nächste Woche gegen die Denver Broncos an", so der NFL-Rookie.

Trotz des überraschenden Sieges war der Catch in letzter Sekunde absolut kein Zufall. Als erste Option war St. Brown für das angesagte Play vorgesehen, "den Spielzug haben wir seit dem Trainingscamp wöchentlich traininert", erklärt der 22-Jährige weiter. "Der Coach hat ihn gecalled und es lief perfekt. Da war viel Platz für mich, Jared Goff hat den Ball perfekt geworfen und es lief einfach perfekt", schwärmt St. Brown.

Amon-Ra St. Brown: Der Spitzname "7-Eleven" ist Programm

Mit dem Play konnte er nicht nur seinen ersten Karriere-Touchdown in der NFL fangen, sondern auch seinen Spitznamen untermauern, den insbesondere Papa St. Brown auf Social Media verbreitet. "7-Eleven", wie die bekannte Supermarktkette aus den USA, die wie Amon-Ra "immer offen ist".

Den Touchdown-Ball und das Trikot des Spiels hat sich der Sohn einer Leverkusenerin natürlich gesichert und als ewiges Erinnerungsstück verstaut. Abgegeben wird er es wohl nur, wenn - wie Icke prophezeit - die Hall of Fame für das Museum anruft.

Daran darf aber noch nicht gedacht werden. Die 24 Stunden nach dem Spiel sind ohnehin längst abgelaufen. Jetzt muss die Leistung gegen Denver erstmal wiederholt werden.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.