München/Carolina - Ein Drehbuchautor hätte die Geschichte kaum besser schreiben können. Baker Mayfield, der 2018 von den Cleveland Browns an Nummer 1 gepickt wurde, wurde von seinem Team degradiert und zu den Carolina Panthers abgeschoben.

Gleich am ersten Spieltag kann der Quarterback Rache nehmen, denn die Panthers empfangen zum Saisonauftakt die Browns. Mayfield schickte bereits eine kraftvolle Ankündigung an den ehemaligen Arbeitgeber und verkündete: "I’m going to fuck them up".

Defensive End Myles Garrett, der im Jahre 2017 der Nummer-1-Pick der Browns gewesen ist, nimmt seinem ehemaligen Mannschaftskameraden die Aussage nicht übel. "Wir wissen, dass er diese Art von Verhalten und diese Einstellung hat. Das funktioniert für ihn im Guten wie im Schlechten", sagt der dreimalige Pro Bowler.

"Ich bin nicht sauer darauf, dass er dieses Feuer benutzt, um auf diesem Niveau zu spielen, das er hat. Er war erfolgreich in dem, was er getan hat", so Garrett. Grundsätzlich freue er sich auf das Wiedersehen mit dem ehemaligen Browns-Spielmacher: "Wir werden diese Aufgabe annehmen und für uns nutzen. Ich hoffe auf ein großartiges Matchup"

Kevin Stefanski lässt sich nicht auf Sticheleien ein

Head Coach Kevin Stefanski war weniger daran interessiert, über Mayfield zu sprechen. "Ich werde mich nicht auf so etwas einlassen", sagte Stefanski. "Wie Sie wissen, haben wir die Carolina-Woche. Ich verstehe, wie einzigartig es ist, dass Baker der Starting-Quarterback für die Panthers ist. Wir werden uns darauf konzentrieren, einen Plan zusammenzustellen, um die Panthers zu schlagen. Darauf liegt der Fokus."

