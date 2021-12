Green Bay Packers at Baltimore Ravens 31:30

Die Green Bay Packers entscheiden das Topspiel des 15. Spieltags für sich. In einem waschechten Football-Krimi überleben Aaron Rodgers und Co. ein Last-Minute-Comeback von Ravens-Spielmacher Tyler Huntley.

In der ersten Hälfte schenkten sich beide Teams nichts, mit einem 14:14-Unentschieden ging es in die Halbzeitpause. In den folgenden 20 Minuten konnten sich Packers dann mit Hilfe zweier Touchdowns und einem Field Goal einen scheinbar sicheren 31:17-Vorsprung erarbeiten, ehe dann die große Stunde des Tyler Huntley schlug. Huntley, der den verletzten Lamar Jackson ersetzte, führte die Offense gekonnt über das Feld und erlief die zwei dringend benötigten Touchdowns.

45 Sekunden vor Schluss entschloss sich Ravens-Head-Coach John Harbaugh für die scheinbar vorentscheidende Two-Point-Conversion, anstatt den ausgleichenden Extrapunkt zu schießen. Packers-Cornerback Eric Stokes wehrte den Pass von Huntley ab und sicherte den Packers so den elften Saisonsieg, durch den sich Green Bay als erstes Team auch die Teilnahme an den Playoffs sichert.

Huntley beendete die Partie mit 215 Passing Yards und erlief noch zusätzliche 76 Yards. Der 23-Jährige zeichnete sich für alle Touchdowns der Ravens-Offense verantwortlich (zwei Passing, zwei Rushing Touchdowns). Packers-Star Aaron Rodgers verbuchte 268 Yards und drei Touchdowns, durch die der Routinier den Franchise-Touchdown-Rekord von Brett Favre egalisierte (insgesamt 442 Touchdowns).

Mit 11-3 sichern die Packers ihre Spitzenposition in der NFC. Baltimore rutscht mit der sechsten Saisonniederlage (8-6) hingegen von Platz 1 in der AFC-North.

Atlanta Falcons at San Francisco 49ers 13:31

Die San Francisco 49ers haben ihre Playoff-Ambitionen unterstrichen. Gegen überforderte Falcons lief die Offense von Head Coach Kyle Shanahan erneut zur Höchstform auf und erzielte insgesamt vier Touchdowns. Quarterback Jimmy Garappolo verbuchte 235 Yards und auch Running Jeff Wilson überzeugte mit 110 erlaufenen Yards.

Atlanta blieb in der ersten Hälfte noch in Schlagdistanz, musste aber nach dem Seitenwechsel deutlich federn lassen und konnte nur noch ein Field Goal erzielen. Spielmacher Matt Ryan zeichnete sich für einzigen Touchdown der Falcons verantwortlich, verlor aber auch einen Fumble. Der Routinier beendete die Partie mit 213 Passing Yards und erlief selbst noch 20 Yards dazu.

Mit einer Bilanz von 6-8 scheint sich Atlanta nun aus dem Playoff-Rennen zu verabschieden. San Francisco hat mit acht Siegen und nur sechs Niederlagen noch beste Chancen auf eine Teilnahme an der Postseason.

Cincinnati Bengals at Denver Broncos 15:10

Mit einer unspektakulären Leistung haben die Cincinnati Bengals den ersten Platz in der AFC-North erobert. Erst zum Ende des dritten Viertels konnte die Bengals-Offense ihren ersten und einzigen Touchdown erzielen: Receiver Tyler Boyd fand nach einem 56-Yard-Pass von Spielmacher Joe Burrow seinen Weg in die gegnerische Endzone und sicherte seinem Team damit die Führung. Denver konnte im entscheidenden Viertel keine Punkte mehr erzielen.

Das Spiel wurde überschattet von einer schweren Verletzung von Broncos-Passgeber Teddy Bridgewater, der nach einem missglückten Hurdle-Versuch regungslos am Boden liegen blieb. Der 29-Jährige wurde in der Folge von Drew Lock ersetzt, der auch den einzigen Touchdown für Denver erzielen konnte. Bridgewater verbuchte bis zu seiner Verletzung 98 Yards, Lock kam nicht über 88 Yards hinaus. Bengals-Quarterback Joe Burrow beendete das Spiel mit 157 Yards.

Cincinnati steht nach dem achten Saisonsieg an der Spitze der AFC-North (8-6). Die Broncos kommen auf eine Bilanz von 7-7.

