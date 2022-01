München - Das Monday Night Game gegen die Cleveland Browns dürfte für Ben Roethlisberger wohl das letzte NFL-Spiel im heimischen Heinz Field in Pittsburgh sein.

Der Quarterback der Steelers beendet nach dieser Saison aller Voraussicht nach seine Karriere und ein Duo des Gegners will nicht, dass die Ära "Big Ben" mit einem letzten Heimsieg zu Ende geht. So haben Jadeveon Clowney und Myles Garrett angekündigt, alles dafür zu tun, Roethlisberger mit einer Pleite zu verabschieden.

So erklärte Pass Rusher Clowney, er respektiere den Spielmacher zwar sehr, dies sei aber nur ein Grund mehr, um diesen zum Abschied zu schlagen.

Clowney: "Roethlisberger auf unsere Weise verabschieden"

"Im Laufe der Jahre, in denen ich aufgewachsen bin, habe ich eine Menge Football mit Ben Roethlisberger gesehen, war ein Fan von ihm", sagte Clowney. "Er hatte eine großartige Karriere, er hat Super Bowls gewonnen, was jeder anstrebt, er wird in die Hall of Fame kommen. Ich hoffe nur, wir können ihn auf die richtige Weise verabschieden, auf unsere Weise."

Aktuell sind die Steelers noch im Playoff-Rennen der AFC North vertreten, sollten die Browns das Spiel aber gewinnen, wäre Pittsburgh endgültig ausgeschieden.

Auch für Clowney-Teamkollege Myles Garrett ist die Motivation vor dem Monday Night Game groß. So erklärte er, er wolle Big Ben "mit einem Knall" verabschieden. In sechs Aufeinandertreffen hat der Defensive End den Signal Caller fünfmal gesackt. Und dabei soll es nicht bleiben.

Myles Garrett hofft auf letzten Sack gegen "Big Ben"

"Ich werde seine Anwesenheit im Spiel vermissen, aber was das Spiel gegen ihn und die Rivalität zwischen ihm und uns angeht, nein, das werde ich nicht vermissen. Ich werde mich auf neue Dinge freuen, auf neue Herausforderungen, neue Quarterbacks und neue Leute, die ich in den Vorgarten stellen kann", sagte er bei "cleveland.com".

Zur Erklärung: Garrett hat in seinem Garten eine Art Friedhof errichtet. Dort stehen unzählige Grabsteine mit Namen von Quarterbacks, gegen die ihm im Laufe seiner Karriere ein Sack gelungen ist.

Auch wenn der Defensive End zuletzt mit einer Leistenverletzung zu kämpfen hatte, für den vermutlichen Abschied von Big Ben ist er dennoch hochmotiviert. "Ich mag die Herausforderung, gegen einen Spieler seines Kalibers und seines Ansehens zu spielen. Ich werde einfach versuchen, es herzlich zu halten und ihn mit einem Knall zu verabschieden."

Das letzte Regular-Season-Spiel bestreiten die Steelers übrigens auswärts bei den Baltimore Ravens.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.