München - Er wollte mit dem Kauf und Verkauf von Super-Bowl-Ringen viel Geld verdienen. Nun ist der Betrüger nach US-Medienberichten zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden.

Scott V. Spina Jr., ein 25 Jahre alter Man aus New Jersey, hatte sich 2017 als ehemaliger Spieler der New England Patriots ausgegeben, um einen Super-Bowl-Ring zu erwerben.

Sein erstes Opfer war tatsächlich ein Ex-Patriot, der das Team nach dem NFL-Titelgewinn 2016 verließ und nicht namentlich genannt wurde.

Ihn betrog er nicht nur mit einem ungedeckten Scheck über 63.000 Dollar um den Ring. Er verschaffte sich auch sensible Informationen von dem ehemaligen NFL-Profi.

Betrüger bestellt Super-Bowl-Ringe im Namen von Brady

Er konnte beispielsweise fortan sogenannte "Familien- und Freundesringe" von der damaligen Super-Bowl-Ring-Firma kaufen – mit der Begründung, sie seien von Tom Brady für dessen Familie bestellt worden.

Die drei Ringe versuchte er, über eine Makler-Firma in Orange County weiterzuverkaufen. Da die aber misstrauisch wurde, verkaufte er drei Ringe an ein Auktionshaus für Sport-Raritäten aus New Jersey für 100.000 Dollar.

Dort wurden die Ringe als "von Tom Brady autorisiert" gekennzeichnet.

"Ringe waren zu keinem Zeitpunkt von Tom Brady autorisiert"

Einer der Ringe ist dann laut Gericht im Februar 2018 für mehr als 337.000 Dollar verkauft worden. Doch alles flog auf, der Mann wurde verklagt. "Die Ringe waren zu keinem Zeitpunkt von Tom Brady autorisiert", hieß es in der Strafanzeige.

Bei der Verhandlung bekannte sich Spina Jr. schuldig. Er muss nun nicht nur drei Jahre ins Gefängnis, sondern auch dem ehemaligen Patriots-Spieler 63.000 Dollar zahlen.

