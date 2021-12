Buffalo Bills at Tampa Bay Buccaneers 27:33 n.O.

Die Tampa Bay Buccaneers mussten nach einer überragenden ersten Hälfte um den Sieg zittern und verspielten zwischenzeitlich einen 21-Punkte-Vorsprung.

Nachdem die ersten Drives beider Mannschaften erfolglos blieben, sorgten die Buccaneers für die ersten Punkte. Running Back Leonard Fournette lief über 47 Yards in die Endzone. Zu Beginn des zweiten Viertels erhöhte Tampa Bay per Field Goal auf 10:0.

Die Bills gelangten daraufhin bis an die gegnerische 3-Yard-Linie, brachten schlussendlich allerdings nur ein Field Goal zustande.

Die Buccaneers erwiesen sich auch in den folgenden beiden Angriffszügen als effektiver. Tom Brady warf einen hohen Ball in die Endzone auf Mike Evans. Eineinhalb Minuten vor der Pause gelangte Brady per Quarterback-Sneak in die Endzone, sodass es mit 24:3 für Tampa Bay in die Pause ging.

Bereits zu Beginn des dritten Viertels gingen die Bills ins Risiko und versuchten in der eigenen Hälfte einen Fake Punt, bekamen dabei allerdings kein First Down zustande. Tampa Bay konnte seinen Drive daraufhin an der gegnerischen 42-Yard-Linie beginnen. Glück für die Bills: Die Buccaneers münzten ihre gute Feldposition nicht in Punkte um.

Danach begann die starke Phase von Buffalo. Quarterback Josh Allen erlief den ersten Touchdown für die Bills, sodass die Buccaneers nur noch mit 24:10 vorne lagen. Mit zwei Touchdown-Pässen auf Dawson Knox und Gabriel Davis verkürzte er fünf Minuten vor Spielende auf 24:27.

Der folgende Drive der Buccaneers endete erfolglos mit einem Punt. Den Bills blieben 3:05 Minuten, um von der eigenen 23-Yard-Linie aus noch einmal zu punkten. Mit Erfolg: Kicker Tyler Bass schoss die Bills in die Overtime.

Buffalo erhielt in der Verlängerung zuerst das Angriffsrecht, bekam allerdings kein First Down zustande. Dies wussten die Buccaneers zu nutzen: Brady schickte Breshad Perriman über 57 Yards in die Endzone zum Sieg.

Insgesamt verbuchte Brady 363 Passing Yards, zwei Touchdown-Pässe und einen erlaufenen Touchdown. Josh Allem kam auf 308 Passing Yards, zwei Touchdown-Pässe und eine Interception. Die Buccaneers stehen nun bei zehn Siegen und drei Niederlagen, die Bills bei einer 7-6-Bilanz.

San Francisco 49ers at Cincinnati Bengals 26:23 n.O.

Auch das Spiel der San Francisco 49ers gegen die Cincinnati Bengals wurde erst in der Overtime entschieden. Und zwar auf dramatische Art und Weise: Zunächst gingen nämlich die Bengals durch ein Field Goal über 41 Yards von Evan McPherson in Führung. Die 49ers waren allerdings noch effektiver und schlossen ihren Drive mit einem Touchdown-Pass von Jimmy Garoppolo auf Brandon Aiyuk ab. Dies war gleichbedeutend mit dem Sieg.

Insgesamt kam Garoppolo auf 296 Passing Yards und zwei Touchdown-Pässe. George Kittle war mit 151 Receiving Yards und einem Touchdown-Pass seine liebste Anspielstation. In der Defense überragte Nick Bosa mit zwei Sacks und zwei Tackles for Loss. Bengals-Quarterback Joe Burrow kam auf 348 Passing Yards und zwei Touchdown-Pässe. Beide Teams stehen nun bei einer 7-6-Bilanz.

New York Giants at Los Angeles Chargers 21:37

Die Los Angeles Chargers setzten sich dank ihrer produktiven Offense gegen die New York Giants durch. Für den Hingucker des Spiels sorgte Quarterback Justin Herbert, der einen Touchdown-Pass auf Jalen Guyton warf, welcher sich über die kompletten 59 Yards in der Luft befand. Überhaupt lieferte er mit 275 Passing-Yards, drei Touchdown-Pässen und ohne Turnover ein starkes Spiel ab.

Mike Glennon, der Passgeber der Giants, hatte mit 191 Passing Yards, einem Touchdown-Pass, einem erlaufenen Touchdown bei einer Interception ebenfalls seine guten Momente. Running Back Saquon Barkley verbuchte insgesamt 95 Yards Raumgewinn und einen Touchdown.

Die Chargers stehen nun bei einer 8-5-Bilanz, die Giants bei 4-9.

Detroit Lions at Denver Broncos 10:38

Nachdem die Detroit Lions in der vergangenen Woche ihr erstes Saisonspiel gewannen, kassierten sie gegen die Denver Broncos nun wieder eine deutliche Niederlage. Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown war mit acht gefangenen Pässen für 73 Yards dennoch einer der effektivsten Spieler. Quarterback Jared Goff brachte 24 seiner 39 Pässe für 215 Yards und einen Touchdown an den Mann. Ihm unterlief eine Interception.

Der Schlüsselspieler der Denver Broncos war Running Back Melvin Gordon mit 111 Yards Raumgewinn und zwei Touchdowns. Quarterback Teddy Bridgewater brachte den Großteil seiner Pässe erfolgreich an, verbuchte dabei 179 Yards und zwei Touchdowns.

Die Broncos stehen bei einer 7-6-Bilanz, die Lions bei 1-11-1.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.