Buffalo/München - Der Punter Matt Araiza sorgte in der Preseason bereits für Furore. Nachdem er beim NFL Draft 2022 von den Buffalo Bills ausgewählt wurde, gelang ihm im ersten Preseason-Spiel gegen die Indianapolis Colts direkt ein Punt über unfassbare 82 Yards. Doch die NFL-Karriere des 22-Jährigen könnte vorbei sein, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat.

Laut einem Bericht der "Los Angeles Times" wurde Araiza gemeinsam mit zwei anderen College-Studenten von der San Diego State University zivilrechtlich wegen einer Gruppenvergewaltigung angeklagt. Der Vorfall soll sich im vergangenen Jahr auf einer Party außerhalb des Campus ereignet haben. Das mutmaßliche Opfer war 17 Jahre alt.

Araizas Anwalt sagte, die Anschuldigung sei falsch und beschuldigt die Klägerin, lediglich auf das Geld aus zu sein. "Es ist eine Erpressung, weil er jetzt bei den Buffalo Bills ist", sagte Kerry Armstrong der Times. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass Matt Araiza dieses Mädchen nicht vergewaltigt hat."

Es soll eine laufende strafrechtliche Untersuchung des Vorfalls geben. Es wurden allerdings keine Verhaftungen vorgenommen, und die Polizei von San Diego hat keine Verdächtige öffentlich identifiziert. Erschwerend kommt hinzu, dass die Universität es versäumt hat, die Campusgemeinschaft über den angeblichen Vorfall zu informieren. Die Universität soll mehr als sieben Monate gewartet habe, um eine Untersuchung einzuleiten.

Statements von den Buffalo Bills und der NFL

Die Buffalo Bills haben bereits auf die Anschuldigung reagiert. "Wir wurden kürzlich auf eine Zivilklage aufmerksam gemacht, an der Matt ab Oktober 2021 beteiligt war", sagten die Bills in einer Erklärung gegenüber der Times am Donnerstag. "Aufgrund der Schwere der Anschuldigung haben wir diese Angelegenheit gründlich geprüft. Da es sich um ein laufendes Zivilverfahren handelt, werden wir an dieser Stelle keinen weiteren Kommentar abgeben."

Von der NFL heißt es lediglich: "Wir sind uns der Angelegenheit bewusst, werden aber zu diesem Zeitpunkt weitere Kommentare ablehnen."

Grundsätzlich sind der NFL die Hände gebunden. Die Personal Conduct Policy der NFL gilt nicht für Vorfälle, die stattfanden, bevor ein Spieler der NFL beitrat. Sie könnten lediglich ein disziplinarisches Fehlverhalten sanktionieren. Unabhängig davon hätten die Bills allerdings die Möglichkeit, Araiza ohne Begründung zu cutten.

