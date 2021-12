München/Charlotte - Cam Newton will von einem Abschied nichts wissen. Noch nicht.

Dabei ist das Szenario nicht neu. Es fällt vielen Sportstars schwer, loszulassen, den richtigen Zeitpunkt zu treffen, sich selbst einzugestehen, dass es für die ganz große Bühne nicht mehr reicht.

Auch Newton ist schon länger nur noch ein Schatten früherer Tage, so hart das klingen mag.

Und natürlich weiß der 32-Jährige, wie das Geschäft funktioniert. Daher dürfte ihm klar gewesen sein, welche Interpretationen folgen, wenn er auf der Pressekonferenz nach dem womöglich letzten Heimspiel der Carolina Panthers in Vergangenheits-Form spricht und sogar die frühen, die erfolgreichen Jahre bei den Panthers Revue passieren lässt.

Cam Newton: "Einige großartige Erinnerungen"

"Der Football war gut zu mir", sagte Newton: "Ich war in der Lage, unversehrt davonzukommen. Ich will nicht so klingen, als würde ich mich zur Ruhe setzen, aber ich hatte einige großartige Erinnerungen."

Ob es sich wie ein Abschied anfühle, wurde er konkret gefragt. "Nein, so fühlt es sich nicht an", entgegnete Newton den Spekulationen.

Doch die Realität dürfte längst eine andere sein.

Das Problem: Seine Leistungen in den vergangenen Wochen waren vermutlich ein noch stärkeres "Statement", dass seine Zeit als Quarterback in der NFL vorbei ist, als die Worte, die noch viel Raum für Spekulationen lassen. Zumindest die Zeit als unumstrittener Starter, als überdurchschnittlicher Spielmacher, als Franchise Quarterback.

Denn nach seinem Kracher-Comeback Mitte November mit drei Touchdowns in zwei Spielen war schnell Schluss mit lustig.

In Week 16 beim 6:32 gegen die Tampa Bay Buccaneers warf Newton für 61 Yards und eine Interception. In seinen jüngsten vier Spielen kommt er auf ein Passer Rating von 44,5, einen Touchdown und fünf Interceptions.

Fast schon traurige Werte.

Er teilte sich die Aufgaben gegen die Bucs mit Sam Darnold, der noch einen Vertrag bei den Panthers hat und trotz einer enttäuschenden Saison wohl noch seine Chancen bekommen wird. Es war deshalb auch sinnbildlich, dass Darnold am Ende, als die Uhr ablief, auf dem Platz stand und Newton an der Seitenlinie.

Newtons Vertrag läuft aus

Newtons Vertrag läuft aus, das Experiment hat nicht funktioniert, der Versuch einer Feel-Good-Story sorgte unter dem Strich eher für Unbehagen als für Glücksgefühle.

Somit bleibt seine zweite Ära bei den Panthers wohl eine sehr kurze, eine ohne Happy End.

Ohne ein sportliches für das Team, denn als Newton vor Week 10 verpflichtet wurde, standen die Panthers bei 4-5. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen ist es inzwischen eine 5-10-Bilanz, die Playoffs haben sich erledigt. "Wir alle haben etwas Besseres verdient", sagte Newton: "Verdammt, ich will es besser."

Er wollte es seinen Kritikern zeigen, nach der sehr durchwachsenen Saison 2020 bei den New England Patriots und der Entlassung vor der aktuellen Saison.

Stattdessen lieferte er den Kritikern weiteres Futter.

Futter für die Kritiker

Er wisse nicht, was die Zukunft bringe, sagte "Super Cam", und betonte, dass er kämpfen wolle: "Ich werde dem Löwen in die Augen schauen und nicht blinzeln."

Trotzdem sei er vor allem enttäuscht. "Als ich das erste Mal hierher kam, war es sehr ungewiss, wie lange ich hier bleiben würde. Dieses zweite Mal ist einfach unglücklich, denn man hat so viel Arbeit investiert, um Wege zum Sieg zu finden und Beziehungen aufzubauen. Und wenn das nicht klappt, wie jetzt, fühlt man sich leer", sagte er.

Und stellte die Frage, die sich viele stellen. "Du fühlst dich leer und fragst dich: 'Verdammt, bist du gut genug?'"

Trotzdem will er von einem Abschied nichts wissen.

Noch nicht.

Andreas Reiners

