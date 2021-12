Cincinnati/München - In Woche 17 kommt es zu einem waschechten Top-Spiel zweier Top-Mannschaften. Die an drei gesetzten Cincinnati Bengals (9-6) treten gegen die top-geführten Kansas City Chiefs (11-4) an (Sonntag ab 18:30 Uhr LIVE auf ProSieben und ran.de).

Während die Chiefs acht Partien in Serie gewinnen konnten, kommen die Bengals aus einem überzeugenden Sieg gegen Divisions-Rivale Baltimore Ravens.

Dabei überzeugte vor allem Quarterback Joe Burrow. Der 25-Jährige zerlegte die Ravens mit vier Touchdowns und 525 Passing Yards, die drittmeisten der NFL-Historie, quasi im Alleingang.

Spagnuolo: "Ich sehe einen jungen Tom Brady"

Dass Burrow nach einer schweren Verletzung in seinem Rookie-Jahr eine überragende Saison spielt, ist auch an Defensive Coordinator Steve Spagnuolo vom kommenden Gegner Kansas City Chiefs nicht vorbeigegangen: "Ich bin tief beeindruckt von ihm", sagte er auf einer Presserunde. "Er sieht nicht aus wie ein Quarterback, der in seinem zweiten Jahr ist und sein erstes auch noch verpasst hat."

Das Lob ging noch weiter: "Das mag jetzt verrückt klingen, aber wenn ich ihn spielen sehe, sehe ich einen jungen Tom Brady", so der 62-Jährige, der bereits mehrfach gegen Brady antreten konnte.

In die gleiche Kerbe schlägt sein Chef, Chiefs-Head Coach Andy Reid: "Er lässt vieles sehr einfach aussehen. Er ist schlau, er ist genau, er ist einer dieser jungen Quarterbacks, von denen wir sehr froh sein können, sie in der Liga zu haben", so der anerkannte Quarterback-Flüsterer.

Auch Burrows Gegenüber, Patrick Mahomes, äußerte sich: "Er hat diese Mentalität, diesen Swag, den es braucht. Er sagt sich 'Ich gewinne hier, egal was passiert' und dafür braucht es Einiges." Womöglich erinnert der ehemalige LSU Tiger Spagnuolo deshalb an einen jungen Tom Brady, der in seiner zweiten Saison bereits den Super Bowl gewann.

Reaktion auf Euphorie-Bremse von Martindale?

Dass Joe Burrow aus dem gegnerischen Lager mit Lob überschüttet wird ist zwar sicher aufrichtig gemeint, hat aber wohl einen anderen Hintergrund. Vor dem vergangenen Spiel der Bengals trat Don Martindale, Defensive Coordinator der Baltimore Ravens auf die Euphorie-Bremse, als er zu Burrow gefragt wurde.

"Er ist gut", sagte Martindale. "Aber wir sollten ihm nicht gleich das goldene Jackett anziehen (Analogie für Aufnahme in die Pro Football Hall of Fame, d. Red.)." Nach dieser Aussage besiegten die Bengals die Ravens mit 41:21.

Burrow legte nicht nur geschichtsträchtige Nummern auf (525 Yards, vier Touchdowns), Head Coach Zac Taylor callte auch bis spät in die Partie aggressive Passspielzüge. Eine Sache, die eigentlich in der NFL aus Respekt vor dem Gegner nicht gemacht wird, wenn das Spiel entschieden ist.

Nach dem Spiel offenbarte der 25-Jährige, dass ihn die Kommentare aus Baltimore zusätzlich motiviert hätten. "Das war einfach unnötig", so Burrow.

Ob die Chiefs mit ihrem Kuschel-Kurs Burrow von einer weiteren starken Leistung abhalten können, ist allerdings fraglich.

Der Sophomore Quarterback tritt zum ersten Mal gegen Kansas City an - und will auch gleich gewinnen, so viel steht fest.

