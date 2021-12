New York/München - Mehr als 100 NFL-Spieler wurden in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet.

Die steigenden Fallzahlen zwingen die Liga und ihre 32 Teams nun zum Handeln: Als erste Maßnahme wird das Tragen einer Maske, auch für geimpfte Spieler und Betreuer, wieder Pflicht.

Corona und die NFL: Maskenpflicht für alle in den Facilities

"Während der gesamten Pandemie haben wir unsere Protokolle immer wieder angepasst, um unser Ziel - die Sicherheit der Spieler, Trainer und Betreuer - zu gewährleisten", heißt es in einem Statement der NFL.

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht in allen Bereichen der Facilities sei im Zuge der steigenden Fallzahlen und angesichts der Omikron-Variante notwendig, so das Statement weiter. Meetings sollen nur noch unter freien Himmel oder virtuell stattfinden, gemeinsames Essen vor Ort ist nicht mehr gestattet, gleiches gilt für Besuche von Außenstehenden während Teamreisen.

"Weiterhin empfehlen wir die Booster-Impfung als derzeit effektivsten Schutz gegen das Virus", schließt das Schreiben. Weitere Anpassungen der Richtlinien seien nicht ausgeschlossen: "All diese Veränderungen folgen einem datenbezogenen und wissenschaftlichen Vorgehen. Die Sicherheit der gesamten NFL-Community ist unser Ziel Nummer-1."

Ärzte-Chef warnt: Pandemie so noch nicht erlebt

"Wir betreten nun eine neue Phase der Pandemie, die wir so zuvor nicht erlebt haben", warnte Dr. Allen Sills, der Chefmediziner der NFL, am Mittwoch eindrücklich. "Wir können die Lösungen aus dem Jahr 2020 nicht auf die drängenden Probleme von 2021 anwenden."

Wie Sills schilderte, hätten sich vor allem die Rahmenbedingungen in den Facilities der Teams geändert: So stecken sich die Spieler und Betreuer nun vielmehr untereinander an, dazu trage auch die Omikron-Variante bei.

Ein nicht weniger bedenkliches Problem sei der Rückgang des Impfschutzes, den die NFL auch in einer eigenen Studie unter mehr als 500 Angestellten nachweisen konnte. Mithilfe von Booster-Impfungen ließ sich diese Entwicklung jedoch schnell wieder korrigieren.

"An einem bestimmten Punkt glaubst du, dass du gegen einen Geist kämpfst", stellte Falcons-Besitzer Arthur Blank ernüchtert fest. "Du weißt nicht, wo du hinschlagen sollst."

