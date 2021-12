München - Steigt Peyton Manning bei den Denver Broncos ein? Und bringt sich die Quarterback-Legende dann auch aktiv ein?

Fans der Franchise hofften bislang vergeblich, dass Manning das Team nach dem gemeinsamen Super-Bowl-Sieg Anfang 2016 auch als Mitbesitzer oder Funktionär "wachküssen" könnte.

Denn seit dem Triumph in Super Bowl 50 schafften es die Broncos nicht mehr in die Playoffs. Und den richtigen Quarterback suchen sie seitdem auch erfolglos. Das Team hat es sich im grauen Nirgendwo der NFL gemütlich gemacht.

Gespräche sollen laufen

Fans dürften nun genau hinhören. Denn nachdem Manning die Möglichkeit einer wie auch immer gearteten Beteiligung in diesem Jahr mehrmals herunterspielte, berichtet nun "CBS", dass der 48-Jährige laut nicht näher genannten Quellen "sehr interessiert an einer möglichen Beteiligung an der Franchise und an einer möglichen Rolle in einer Managementposition" sei.

Er soll deshalb Gespräche mit einigen der Gruppen führen, die als Käufer der Broncos favorisiert werden.

"Das könnte ziemlich aggressiv werden", zitiert "CBS" eine Quelle aus dem Kreis der Eigentümer, die auf das große Interesse an den Broncos verwies.

Denn wie es in dem Bericht auch heißt, könnte der Verkauf der Franchise bereits im kommenden Frühjahr über die Bühne gehen. Laut "Forbes" ist das Team aus Colorado rund drei Milliarden Dollar wert.

