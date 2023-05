Die NFL-Fans in Deutschland können sich wohl mehrere Male in Folge über einen Auftritt der Kansas City Chiefs in der Bundesrepublik freuen.

Wie "Bild" und "Kansas City Star" übereinstimmend berichten, dürfte der amtierende Super-Bowl-Sieger nicht nur im Rahmen der Deutschland-Spiele der NFL im Jahr 2023 in Deutschland spielen, sondern auch 2024 wieder.

Deutschland-Spiel der NFL: Chiefs 2024 wohl in München gegen die Panthers

Am 12. oder 19. November 2023 treffen Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes und Co. in Frankfurt auf die Chicago Bears.

Im darauffolgenden Jahr sollen die Chiefs in München gegen die Carolina Panthers spielen.

Die Panthers würden durchaus Sinn machen, schließlich sind sie eines der vier Teams mit Zweitmarkt Deutschland - und Chiefs, New England Patriots (jeweils in der Saison 2023) sowie Tampa Bay Buccaneers (Saison 2022) hätten dann schon eine Partie auf deutschem Boden absolviert.

Bereits in der Vorsaison war das Deutschland-Spiel der NFL ein voller Erfolg.

Der mittlerweile zurückgetretene Star-Quarterback Tom Brady war mit seinen Tampa Bay Buccaneers in München gegen die Seattle Seahaws angetreten.