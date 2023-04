Die Entscheidung ist gefallen.

Nummer-1-Pick im NFL Draft 2023 ist Bryce Young.

Der Quarterback von den Alabama Crimson Tide wurde von den Carolina Panthers gezogen. Damit trat der Fall ein, der von den meisten Experten und Buchmachern schon im Vorhinein als am wahrscheinlichsten eingeschätzt worden war.

Auch ran hatte bereits zuvor berichtet, dass Young zuerst von den Panthers gezogen wird.

Die Panthers hatten Mitte März überraschend für den Nummer-1-Pick von den Chicago Bears getradet.

Im Gegenzug gingen der 9. Pick 2023, der 61. Pick 2023, der Erstrunden-Pick 2024 und der Zweitrunden-Pick 2025 zu den Bears. Zudem wechselt Wide Receiver DJ Moore zu den Bears.

Houston Texans schocken am Draft Day

Die Houston Texans wählen ebenfalls einen Quarterback für die Zukunft. An zweiter Position wählen die Texaner erwartungsgemäß C.J. Stroud und machen den Spielmacher zum Second Overall Pick.

Nach ihrem neuen Spielmacher schocken die Texans den Draft. Die Franchise setzt auf die Zukunft und ertradet mit den Arizona Cardinals deren dritten Pick.

Nach dem offensiven Stroud holt sich Houston an dritter Position Edge Rusher Will Anderson.

Im Gegenzug gehen der Erstrundenpick der Texans (Position 12), der Zweitrundenpick (Position 33) in diesem Jahr sowie ein Erst- und ein Drittrundenpick 2024 nach Arizona.

Indianapolis Colts setzen Quarterback-Wahl fort

An vierter Stelle geht Quarterback Anthony Richardson zu den Indianapolis Colts.

Seattle Seahawks verstärken Secondary

An der fünften Position wählen die Seattle Seahawks etwas überraschend Cornerback Devon Witherspoon.

Angeblich bekam die Franchise einige Trade-Anfragen, entschied sich jedoch, den Pick selber zu nutzen.

Mit dem zehnten Pick wählen die Chicago Bears Darnell Wright und auch die Tennessee Titans ziehen im Anschluss einen O-Liner: Peter Skoronski.

Detroit Lions bringen alle Mock Drafts durcheinander

Die Detroit Lions landen eine große Überraschung. Bereits an Position zwölf wählt die Franchise den zweiten Running Back nach Bijan Robinson im Draft: Jahmyr Gibbs.

Division-Rivale Green Bay Packers bleibt im Anschluss konservativ und wählt mal wieder keinen Wide Receiver in der ersten Runde. Stattdessen unterstützt Lukas van Ness den Pass Rush.

Will Levis fällt aus der 1. Runde

Nach der frühen Quarterback-Flut ist Will Levis der große Verlierer, weil kein weiterer Quarterback in der 1. Runde gepickt wird.

Die vollständige Draft-Reihenfolge der 1. Runde ist in unserer Galerie zu finden.