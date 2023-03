Die Carolina Panthers wollen ihr jahrelanges Quarterback-Problem im Draft 2023 (27. bis 29. April) lösen.

Die Panthers traden für den Nummer-1-Pick der Chicago Bears.

Im Gegenzug gehen der 9. Pick 2023, der 61. Pick 2023, der Erstrunden-Pick 2024 und der Zweitrunden-Pick 2025 zu den Bears. Zudem wechselt Wide Receiver DJ Moore zu den Bears. Moore hat den Wechsel auf Twitter bereits bestätigt.

Die Panthers dürften sich auf die vier Quarterback-Favoriten Bryce Young (Alabama), C.J. Stroud (Ohio State), Will Levis (Kentucky), Anthony Richardson (Florida) konzentrieren. In Sachen Spielmacher hat die Franchise in den vergangenen Jahren viel ausprobiert, ist seit der Trennung von Cam Newton aber nicht mehr glücklich geworden.

Reports: Panthers trade for top pick in 2023 NFL Drafthttps://t.co/WZeqzAL3aV — Carolina Panthers (@Panthers) March 10, 2023

Kein Glück auf der Quarterback-Position

Denn sowohl Versuche mit Kyle Allen, Teddy Bridgewater, Sam Darnold oder Baker Mayfield fruchteten nicht in langfristigen Lösungen. Selbst eine Rückkehr von Newton ging schief.

Die Panthers stellen sich allerdings nicht nur auf dem Platz neu auf. Im Januar verpflichteten sie Frank Reich als neuen Head Coach. Er soll das Team wieder in die Playoffs führen, zuletzt gelang das 2017.