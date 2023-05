Die Atlanta Falcons erhalten als fünfte Franchise aus der US-Football-Profiliga NFL internationale Marketingrechte für Deutschland. Zuvor hatten sich im Rahmen des Global Markets Program die Carolina Panthers, Kansas City Chiefs, New England Patriots und Tampa Bay Buccaneers erfolgreich um diese Berechtigung beworben.

Damit ist Atlanta auch Kandidat für die Teilnahme an einem Spiel in Deutschland im kommenden Jahr. 2022 hatten in München die Buccaneers gegen die Seattle Seahawks die NFL-Premiere auf deutschem Boden bestritten. Im November spielen in Frankfurt die Chiefs gegen die Miami Dolphins und die Patriots gegen die Indianapolis Colts.

Die Falcons bekommen Zugang für Marketing, Fan-Aktivierungen und Vermarktungsaktivitäten. Dabei geht es darum, das NFL-Fanwachstum über die USA hinaus zu fördern. "Die Liga und die Klubs haben große Anstrengungen unternommen, um eine Fanbase in Übersee aufzubauen, und wir alle sehen positive Ergebnisse dieser Bemühungen", sagte Falcons-Präsident Greg Beadles.

Im Rahmen des Programms werden den Klubs die Rechte für mindestens fünf Jahre zugesprochen. Nur in Mexiko (9) und Großbritannien (7) gibt es mehr NFL-Teams mit Marketingrechten als in Deutschland.