München - Finden in der Allianz Arena in München bald NFL-Spiele statt? Der Stadtrat der bayerischen Landeshauptstadt stimmte in dieser Woche dem Vorhaben zu, sich für Spiele der "NFL International Series" zu bewerben.

München, Frankfurt oder Düsseldorf?

Neben München sind Düsseldorf und Frankfurt als mögliche Spielstätten von der NFL definiert worden. Bis zum Super Bowl 2022 will die NFL bekanntgeben, welches Stadt und welches Stadion dann letztendlich den Zuschlag bekommen wird. Von 2022 bis mindestens 2025 sollen dann reguläre Saisonspiele in Deutschland stattfinden. Bisher war dies - auf europäischen Boden - nur in London der Fall.

In dieser Woche wurde auch bekannt, welche Teams in den nächsten Jahren das Land Deutschland als Marketing-Plattform nutzen dürfen. Neben den New England Patriots, werden auch die Kansas City Chiefs, die Tampa Bay Bucccaneers und die Carolina Panthers den Weg über den "großen Teich" wagen.

Der zweimalige deutsche Super-Bowl-Champion mit den Patriots, Sebastian Vollmer, ließ bereits im Interview mit ran durchblicken: "Ich werde im kommenden Jahr mit den Patriots nach Deutschland kommen und auch ein paar Spieler mitbringen. Und es werden sicherlich noch weitere solcher Aktionen folgen."

Die NFL-Fans in Deutschland können sich also auf 2022 freuen.

