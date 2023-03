Ein namentlich nicht genannter Teambesitzer in der NFL hat während des Owner-Meetings in Arizona offenbar eine Bombe platzen lassen. "Es wird eine internationale Division in der NFL geben", zitiert "ProFootballtalk" den Teambesitzer via "FrontOfficeSports.com". Man wisse nur noch nicht genau, wann diese Divison kommt.

Commissioner Roger Goodell selbst hatte während der Regular Season 2022 über die Möglichkeit einer europäischen Division gesprochen. Seit Jahren wird in NFL-Kreisen über die Möglichkeit eines Teams in London diskutiert, wo seit 2007 mehrere Spiele der Regular Season ausgetragen wurden.

Laut des Berichts von "ProFootballtalk" könnten zwei Teams "sofort" in London beheimatet werden. Die anderen beiden Teams könnten nach Angaben des Portals nach Deutschland kommen, wo im November 2022 ebenfalls erstmals unter großen Lobeshymnen ein NFL-Spiel in der Münchner Allianz Arena ausgetragen wurde.

In der kommenden Regular Season wird die NFL sogar zweimal in Deutschland gastieren, beide Spiele werden mutmaßlich im Frankfurter Deutsche-Bank-Park ausgetragen.