München – Ob die Kampagne der #ranNFL-Gemeinde erfolgreich ist, zeigt sich am 22. Dezember. Dann wird die NFL die Kader für den Pro Bowl bekanntgeben. Erstmals auch mit einem Deutschen? Gut möglich, denn Jakob Johnson hat aufgrund seiner Leistungen gute Chancen, ausgewählt zu werden.

Die eingeladenen Pro Bowler werden dabei sowohl von den Spielern und Head Coaches, als auch von den NFL-Fans gewählt. Und die deutschen Anhänger haben nach einem #ranNFL-Aufruf in den vergangenen Wochen fleißig für Johnson gewählt – noch ein Trumpf für für den 27-Jährigen, der sich möglicherweise auszahlt.

Jakob Johnson: "Ich halte mich da lieber zurück"

Dem Fullback der New England Patriots ist der Aufwand fast schon unangenehm. "Ich sehe die Posts und sehe, dass auf Twitter viel gemacht wird", sagte er in einer Medienrunde. "Ich bin aber keiner, der sich selbst groß promotet, ich halte mich da lieber zurück."

Doch klar: Am Ende ist der Pro Bowl für ihn "ein cooler Contest" und es wäre "eine super Ehre, wenn das klappen würde", so Johnson, der sich aber in erster Linie darauf konzentriert, mit den Patriots die Playoffs zu erreichen. Zuletzt gab es beim 17:27 bei den Indianapolis Colts einen kleinen Rückschlag, am zweiten Weihnachtstag warten jetzt die Buffalo Bills. Mit einem Sieg könnten die "Pats" Platz eins in der AFC East festigen. Hinzu kommt: "Es gibt genügend andere Jungs da draußen, die einen super Job machen und es genauso verdient hätten."

Für den deutschen Football macht zweifelsohne auch Johnson einen guten Job, so wie auch Rookie Amon-Ra St. Brown, der für die Detroit Lions zuletzt seinen zweiten Touchdown bejubeln konnte. Johnson hält mit seinen Landsleuten in der NFL Kontakt, so auch mit St. Brown. "Die Jungs in Detroit haben eine harte Saison. Aber der Junge macht sein Ding, der ist ein fantastischer Athlet. Das sieht echt gut aus", so Johnson.

Dem Football in Deutschland kann das nur helfen, glaubt Johnson. "Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als du von American Football in Deutschland überhaupt nichts mitbekommen hast", sagte er und nannte Sebastian Vollmer als Beispiel, der mit den New England Patriots zwei Mal den Super Bowl gewonnen hat.

Positiv für die neue Generation

Johnson: "Er hat eine der erfolgreichsten Football-Karrieren im Allgemeinen gehabt, und er wurde in Deutschland damals kaum erwähnt. Für die nächste Generation ist es super, dass Football sichtbarer ist und es mehr Chancen gibt für die Jungs, die jetzt ihren Weg gehen."

