München / Las Vegas - Die Dienstzeit von Jon Gruden bei den Las Vegas Raiders endete mit einem Skandal. Nachdem im Oktober 2021 diverse E-Mails veröffentlicht wurden, indem er rassistische sowie homophobe und frauenfeindliche Bemerkungen von sich gab, erklärte der damalige Head Coach auf Druck der Öffentlichkeit seinen Rücktritt.

Nun sprach der 59-Jährige beim "Little Rock Touchdown Club" über die damaligen Vorfälle. "Ich will hier ganz ehrlich sein. Ich schäme mich für das, was in diesen E-Mails stand. Und ich werde keine Ausreden dafür finden. Es ist beschämend", stellte er klar.

Jon Gruden at the Little Rock Touchdown club commenting on the emails that ended his NFL coaching career. pic.twitter.com/1ClcWtdTRn — Steve Sullivan (@sully7777) August 30, 2022

"Aber ich bin ein guter Mensch. Davon bin ich überzeugt. Ich gehe in die Kirche. Ich bin seit 31 Jahren verheiratet. Ich habe drei tolle Jungs. Ich liebe Football immer noch. Ich habe einige Fehler gemacht, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand hier drinnen keine Fehler gemacht hat. Ich bitte nur um Vergebung und hoffe, dass ich eine weitere Chance bekomme."

Gruden rechnet mit den Medien ab

Gruden kritisierte die Medien für die Berichterstattung und rechnete vor allem mit "ESPN" ab, bei denen er fast zehn Jahre lang ein siebenstelliges Jahresgehalt als Experte kassierte.

"Es gibt im Moment viele Missverständnisse", sagt Gruden. "Was du liest, was du hörst, was du im Fernsehen siehst. Verdammt, ich habe neun Jahre lang bei ESPN gearbeitet! Ich habe hart gearbeitet. Aber ich will den Sender jetzt gar nicht mehr sehen. Weil ich nicht glaube, dass alles wahr ist. Und ich weiß, dass vielfach einfach nur versucht wird, die Leute zum Zuschauen zu bringen."

