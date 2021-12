Cincinnati/München - Der Kampf um die Playoff-Tickets in der AFC spitzt sich immer weiter zu.

Im direkten Duell zweier Postseason-Kandidaten setzten sich die Los Angeles Chargers mit 41:22 bei den Cincinnati Bengals durch.

Die Partie im Paul-Brown-Stadium war geprägt von insgesamt sieben Turnovern.

Erste Halbzeit geht an Los Angeles

Die erste Hälfte des Spiels wurde klar von den Gästen aus Los Angeles dominiert, die Chargers gingen mit einer deutlichen 24:13-Führung in die Halbzeit.

Dank eines Field Goals und eines Touchdowns von Joe Mixon konnten die Bengals im dritten Quarter schnell auf 22:24 verkürzen. Cincinnati-Quarterback Joe Burrow, der sich in der ersten Halbzeit an der Wurfhand verletzte, konnte mit der Offense danach allerdings nicht mehr viel bewegen.

Letztlich war es ein Fehler von Bengals-Running-Back Joe Mixon, der den Chargers den Weg zum Sieg ebnete. Im vierten Quarter verlor Mixon die Kontrolle über den Ball, Chargers-Verteidiger Tevaughn Campbell schnappte sich das Ei und trug das begehrte Objekt über 61 Yards in die Endzone der Bengals.

Ein Touchdown von Chargers-Star Austin Ekeler, der den Ball selbst zweimal fumbelte, besiegelte die fünfte Saisonniederlage der Bengals.

Chargers at Bengals: Beide Teams gleich auf

Joe Burrow beendete die Partie mit 300 Passing Yards, einem Touchdown und zwei Interceptions. Sein Gegenüber Justin Herbert erzielte 317 Yards, drei Touchdowns und eine Interception.

Los Angeles verbessert sich durch den Sieg auf 7-5. Am kommenden Sonntag treffen die Chargers auf die New York Giants (4-8). Die Bengals stehen nach der Niederlage ebenfalls auf 7-5. In Week 14 treffen Burrow und Co. dann auf die San Francisco 49ers (6-5).

