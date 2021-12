München – Eine Chance hat Cooper Kupp nicht.

Zumindest dann nicht, wenn man die bisherige NFL-Geschichte bemüht. Denn bis heute hat es noch kein einziger Wide Receiver geschafft, zum MVP gewählt zu werden. Ein Kicker schaffte es 1982 tatsächlich mal, ein Receiver aber noch nicht.

Dabei liefert Kupp zahlreiche Argumente für die Wahl zum wertvollsten Spieler der Liga.

So viele, dass der 28-Jährige die ganzen Bestmarken, die er in dieser Saison so knackt, alle gar nicht auf dem Schirm hat.

Zuletzt beim Sieg gegen die Seattle Seahawks brach er mit 122 Catches in 14 Spielen den Rekord von Hall of Famer Isaac Bruce (119). In zwei Spielen weniger wohlgemerkt.

Rekord? "Ich hatte keine Ahnung"

"Ich hatte keine Ahnung", sagte Kupp auf die Frage nach der Bestmarke. "Das ist natürlich eine große Ehre, wenn man bedenkt, wie viele Receiver hier gespielt haben." Außerdem war die Partie gegen die Hawks das zehnte Spiel in Folge mit 90 oder mehr Yards. Noch so ein Rekord.

Die wichtigsten hat er weiter im Blick. Er führt die Liga vor dem Spiel in Week 16 bei den Minnesota Vikings am Sonntag (ab 19 Uhr live auf ran.de) mit 122 Catches, 1.625 Yards und 14 Touchdowns in den drei wichtigsten Kategorien an, zuvor haben nur Jerry Rice (1990), Sterling Sharpe (1992) und Steve Smith (2005) die "Triple Crown" geholt.

Parallel ist er drauf und dran, den Rekord von Calvin Johnson zu brechen, der bei 1.964 Yards in einer Saison liegt. 339 Yards fehlen also noch, oder umgerechnet 113 Yards pro Spiel. Kupp liegt bei einem Schnitt von 116. Der Rams-Rekord von Bruce ist mit 1.781 Yards bereits zum Greifen nah.

In den Pro Bowl hat er es immerhin schon geschafft. "Ich glaube, er hat eine Vorstellung davon, wie gut er spielt, aber er ist wirklich einer der bescheidensten und speziellsten Spieler, die ich je erlebt habe", sagte Rams-Trainer Sean McVay. "Ich denke, er ist ein legitimer Kandidat für eine Menge Auszeichnungen, aber ihm geht es um unser Team. Er ist daran interessiert, auf die richtige Art und Weise zu führen, die Plays zu machen, die für den Erfolg unseres Teams entscheidend sind, und er macht auch eine Menge Dinge ohne den Football. Er ist besonders”, so McVay.

Besonders ist fraglos seine Saison, seine mit Abstand beste bislang. Seit 2017 ist der einstige Drittrundenpick bei den Rams, er blickt auf 869, 1.161 und 974 Yards in den Saisons, in denen er den Großteil der Spiele auch bestritten hat.

Warum jetzt diese Leistungsexplosion?

Nicht mehr nur aus dem Slot

Kupp hat den nächsten Schritt zu einem vielseitigeren Spieler gemacht. Vorher vornehmlich als Slot Receiver eingesetzt, zeichnet er sich nun überall auf dem Feld als exzellenter Passempfänger und Routen-Läufer aus, ohne seine Dominanz aus dem Slot heraus einzubüßen. Er ist unberechenbarer und spielt diese Vielseitigkeit effektiv aus, er ist schnell, technisch stark und mit starken Händen ausgestattet. Schwer zu decken, schwer auszuschalten.

Hinzu kommt, dass er mehr Snaps als vorher bekommt, lag er in den vergangenen beiden Jahren bei rund 80 Prozent, sind es 2021 mehr als 90 Prozent.

Und natürlich ist auch der neue Quarterback Matthew Stafford ein Faktor, der weiteres Potenzial aus dem Receiver herauskitzelt. Die Chemie stimmt, die Akkuratesse in seinen Würfen auch.

"Er hat eine fantastische Saison. Er ist so ein großer Teil von dem, was wir als Team machen", sagte Stafford. "Ich bin einfach froh, dass ich die Chance bekomme, mit so einem Kerl zu spielen. Wir alle haben Anteil an seinem Erfolg, und das macht wirklich Spaß. Wir sind einfach stolz auf ihn, wenn wir sehen, wie er sein Ding macht."

"Sein Ding“ macht Kupp bescheiden. Wenn man ihn fragt, was man von ihm nehmen sollte, wenn man den perfekten Receiver bauen will, sagt er: "Das unerbittliche Streben nach Verbesserung."

Denn: "Wenn ich jemals in meinem Leben sage, dass ich oder wir als Offensive angekommen sind, dass wir den Höhepunkt erreicht haben, dass wir das Beste geschafft haben, dann ist das der Tag, an dem man verliert, und der Tag, an dem man das Spiel verlässt", sagte Kupp der New York Post: "Es gibt immer etwas, nach dem man streben kann, nach dem man drängen kann, und das leben wir Tag für Tag."

Die Postseason ruft

Der Titel als MVP und die Rekorde sind nur nettes Beiwerk. Er kennt sie ja nicht mal alle.

Teamplayer Kupp strebt vor allem nach dem Super Bowl, denn er ist mit seiner Saison ein wichtiger Faktor für die Rams. Die stehen in der NFC West bei einer 10:4-Bilanz auf Platz zwei hinter den Arizona Cardinals (10:4). Die Postseason ruft. Der Super Bowl auch?

Das liegt auch an Kupp. Er weiß: Die Chance, sie ist da.

Andreas Reiners

