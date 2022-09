München - Die Stadt München sucht im Rahmen des NFL Germany Games 2022 vom 10. bis zum 13. November Volunteers. Als freiwilliger Helfer zum Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers mit Stars wie Tom Brady und DK Metcalf - geht das wirklich?

In der Anzeige der Stadt, die in den sozialen Kanälen und auf der Website der Landeshauptstadt Münchens veröffentlicht wurde, wird nach freiwilligen Helfern rund um das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden gefragt.

Letzte Chance auf Munich Game?

"Du bist kommunikativ, hast Spaß an der Arbeit im Team und möchtest den nationalen und internationalen American Football-Fans ein herzliches Willkommen in München bereiten? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung", heißt es in der Anzeige. Dahinter steht ein Link, über den man sich als Volunteer (auch für einzelne Tage) bewerben kann.

🏈Die Landeshauptstadt München sucht im Rahmen des NFL (National Football League) Munich Games 2022 vom 10. bis 13. November 2022 Volunteers (m/w/d) (einzelne Tage ebenfalls möglich).

Wer also kein Ticket für das Spiel erwerben konnte, hat hier die letzte Chance, doch dabei zu sein? Fehlanzeige! Am Ende der Anzeige wird aufgelöst, dass nach Volunteers gesucht wird, die für die Zuschauerbetreuung an diversen Standorten, wie etwa der Innenstadt, dem Flughafen oder an Bahnhöfen im Einsatz sind.

Die Anzeige stellt klar: "Einen Einsatz im Stadion, während des Spiels, wird es nicht geben." In die Allianz Arena kommt also nur, wer auch eine gültige Eintrittskarte hat.

