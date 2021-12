Frankfurt am Main (SID) - Star-Quarterback Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich in einem spannenden Duell den nächsten Sieg in der US-Football-Profiliga NFL gesichert. Der Champion von 2019 festigte durch das 34:28 nach Verlängerung bei den Los Angeles Chargers die Spitzenposition in der AFC West und machte mit dem siebten Erfolg nacheinander einen großen Schritt Richtung Play-offs. Mit einem weiteren Sieg würden sich Mahomes und Co. das Ticket sichern.

Gegen Los Angeles kamen die Chiefs gleich mehrmals nach einem Rückstand zurück und drehten vor allem in der Schlussphase der regulären Spielzeit auf. Travis Kelce entschied das Spiel mit dem entscheidenden Touchdown in der Overtime, erst eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte der Tight End der Chiefs den Ausgleich geschafft. Mahomes steuerte drei Touchdown-Pässe bei und warf über 410 Yards.