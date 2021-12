München - Als Quarterback geht man voran. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Und nicht nur dann, wenn es gut läuft, sondern auch dann, wenn es hakt.

Wie bei den New England Patriots beim 17:27 bei den Indianapolis Colts. Für die Pats war es die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen in Serie. Eine etwas unsanfte Landung nach einem zwischenzeitlichen Höhenflug.

Jones nimmt die Pleite auch auf seine Kappe, er kam gegen die Colts auf 299 Yards und zwei Touchdowns, warf aber auch zwei Interceptions.

Nicht in den Rhythmus gefunden

Es geht ihm bei seiner Kritik aber nicht nur um das Spiel, sondern auch um die Vorbereitung. "Das fängt bei mir schon während der Woche an. Wir haben nicht jeden Tag gut trainiert", verriet Jones.

Die Energie sei niedrig gewesen, sagte Jones, "vielleicht hatten wir ein bisschen Selbstmitleid, weil wir gerade aus der Pause kommen". Die Patriots hatten zuletzt - wie aber auch die Colts - eine Bye Week und ganz offensichtlich Probleme, wieder in den Rhythmus zu finden. Ins Detail wollte der Rookie-Quarterback nicht gehen.

"Wir haben einfach nicht gut trainiert, und das spiegelt sich in dem wider, wie wir gespielt haben. Und ich habe nicht gut trainiert, und ich weiß, dass es vielen Jungs in unserem Team genauso ging", so Jones, der festhielt, dass es aber trotz der Pleite am Ende nur ein Spiel gewesen sei: "Es ist nicht das Ende der Welt. Sie haben großartig gespielt, aber wir haben uns auch selbst in den Fuß geschossen. Also müssen wir einfach weitermachen."

Die Patriots stehen jetzt bei einer 9-5-Bilanz und werden trotz der Pleite Platz eins in der AFC East behalten. Weiter geht es für die Patriots am zweiten Weihnachtstag gegen die Buffalo Bills. Danach kommen die Jacksonville Jaguars, zum Abschluss der Regular Season müssen Jones und Co. zu den Miami Dolphins.

