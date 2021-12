Los Angeles/München - Es ging hin und her, Spannung bis zur letzten Sekunde: Die Kansas City Chiefs haben in einem spektakulären Division-Duell gegen die Los Angeles Chargers einen dramatischen Overtime-Sieg gefeiert - 34:28 hieß es am Ende.

Das Team um Quarterback Patrick Mahomes kam dabei mehrfach von einem Rückstand zurück und profitierte vor allem vom Zusammenspiel zwischen Mahomes und Travis Kelce. In der Verlängerung fing der Tight End einen kurzen Pass, schickte gleich mehrere Chargers-Verteidiger auf den Rasen und entschied die Partie mit einem 34-Yard-Touchdown für Kansas City.

Insgesamt kam Kelce auf zehn Receptions für 191 Yards und zwei Touchdowns. Mahomes brachte 31 seiner 47 (!) Pässe an den Mann und erzielte so 410-Yards-Raumgewinn und drei Touchdowns. Mit 32-Rush-Yards war Mahomes zudem auch der beste Läufer der Chiefs.

Chargers haben lange Zeit die Nase vorn

Über weite Strecken lieferten sich beide Teams einen hochklassigen Schlagabtausch auf Augenhöhe.

Mit einem Touchdown durch Running Back Austin Ekeler konnten sich die Chargers neun Minuten vor dem Ende erstmals etwas absetzen und führten mit 21:13. Ein kurzer Mahomes-Touchdown-Pass auf Tyreek Hill sowie die erfolgreiche 2-Point-Conversion glich das Spiel aus.

Quarterback Justin Herbert (22-38, 236 Yards, 2TD, 1INT) brachte die Gastgeber dank eines 8-Yard-TD-Pass auf Receiver Keenan Allen zwei Minuten vor Schluss wieder in Führung, doch die Chiefs brauchten nur 1:03 Minuten um 75 Yards zu überbrücken und glichen nach einem 7-Yard-Pass von Mahomes auf Kelce aus.

Mahomes weist unfassbare Bilanz auf

In der Overtime brachte dann erneut die Mahomes-Kelce-Connection den Sieg.

Damit bleibt es bei den Fakt: Spielt Mahomes auswärts in der AFC West, gewinnt der 26-Jährige immer und steht in Spielen bei den Chargers, Raiders oder Broncos nur bei einer Karriere-Bilanz von 12-0.

Kansas City (10-4) spielt in der kommenden Woche gegen die Pittsburgh Steelers. Die Los Angeles Chargers (8-6) reisen zu den Houston Texans.

