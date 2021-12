Philadelphia - Am Ende waren es 534 Yards. Die Offense der Philadelphia Eagles hat das Washington Football Team beim 27:17 am 15. Spieltag klar beherrscht.

Und das am Boden wie in der Luft.

Eagles-Spielmacher Jalen Hurts warf für 296 Yards und einen Touchdown. Im Laufspiel kam Philly insgesamt auf 238 Yards, Running Back Miles Sanders allein auf 131 davon, Hurts fand außerdem zwei Mal die Endzone.

Washingtons Offensive dagegen hatte in Abwesenheit einiger Starter einen schweren Stand. Quarterback Garrett Gilbert - hinter Taylor Heinicke und Kyle Allen, die beide auf der Covid-Liste stehen, eigentlich nur dritter Mann - warf 20 erfolgreiche Pässe für 194 Yards, keinen Touchdown, aber auch keine Interception.

Auf dem Boden kam das Football Team gar nur auf magere 63 Yards - kein Vergleich zur explosiven Rush-Offense Philadelphias.

Eagles klopfen an die Playoffs an

Durch den Erfolg schoben sich die Eagles (7-7) auf Rang acht in der NFC und klopfen wieder an die Playoffs an. Washington (6-8) muss dagegen wohl die restlichen drei Spiele gewinnen, um noch eine Chance auf die Postseason zu haben.

Im Sunday Night Game des 16. Spieltags geht es für das Team von Head Coach Ron Rivera zu den Dallas Cowboys. Auch für die Eagles gibt es gleich das nächste NFC-East-Duell, sie empfangen die New York Giants.

