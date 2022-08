Kansas City - Nach dem Preseason-Spiel bei den Kansas City Chiefs hat der Head Coach der Green Bay Packers, Matt LaFleur, seinen Quarterback Jordan Love gelobt.

Der Backup von Star-QB Aaron Rodgers brachte 16 seiner 26 Pässe für 148 Yard an den Mann. LaFleur: "Er hat viel Widerstandsfähigkeit gezeigt. Das zeigt den Reifeprozess, den er in den letzten Jahren genommen hat."

Die Offense der Packers fand mit Love zwar etwas beschwerlich in die Partie. Doch nachdem die Kansas City Chiefs bei einem 3. Versuch per Facemask-Strafe den Drive der Packers am Leben hielten, bewies Jordan Love sein Potenzial.

Love brachte von diesem Zeitpunkt an sieben von zehn Pässe für 95 Yards an den Mann, verteilte die Bälle an sechs verschiedene Empfänger und sorgte für zehn Punkte.

"Diese Drives haben alles zusammengefügt. Die Plays sind gelungen und wir haben die Third Downs genutzt. Wir haben den Ball immer weiter bewegt. Das fühlte sich gut an", sagt Love, der beim NFL Draft 2020 an Position 26 von den Packers gepickt wurde.

Head Coach LaFleur gefällt die Reaktion von Love

"Anfangs war nicht wirklich viel offen für ihn. Er stand unter einem gewissen Druck", schätzt LaFleur ein. "Aber eine Sache, die ich daran geliebt habe, war, dass er die richtige Reaktion gezeigt hat, nachdem das Spiel nicht so begann wie gewünscht. Es geht darum, wie man reagiert."

Dass sein letzter Spielzug mit einer Interception endete, die von Bryan Cook abgefangen worden ist, würde den insgesamt positiven Gesamteindruck nicht mindern.

In Live-Action sagte LaFleur, wäre er "nicht unglücklich mit der Entscheidung" von Love gewesen. Er hätte am Spielfeldrand selber über diesen Wurf nachgedacht, der eigentlich für Tight End Alize Mack gedacht war.

Love hingegen zeigt sich selbstkritisch: "Ich wünschte, ich hätte den Ball zu seiner hinteren Schulter geworfen oder einen kürzeren Wurf genommen." Doch schlussendlich seien genau das die Spielzüge, aus denen er lernen könne.

In der zweiten Hälfte des Spiels übernahm Danny Etling die Offense und brachte 10 seiner 13 Pässe für 97 Yards an den Mann, konnte allerdings keine Punkte fabrizieren, sodass die Chiefs mit 17:10 gewannen.

