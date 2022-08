München - Die NFL-Saison 2022 wirft ihre Schatten voraus, die Offseason ist vorbei und alle Teams befinden sich in den Training Camps. In der Preseason gibt es auf ProSieben MAXX und ran.de ein Novum: Erstmals überträgt ran gleich sieben Spiele in der Vorbereitung live, fünf davon im TV, zwei exklusiv auf ran.de.

Dank einer Kooperation mit den Kansas City Chiefs zeigen wir drei Partien des Super Bowl Champions von 2020 rund um Superstar Patrick Mahomes. Hinzu kommen unter anderem zwei Spiele der New England Patriots.

Fünf Preseason-Spiele live auf ProSieben MAXX und ran.de

Samstag, 13. August ab 18:45 Uhr: Kansas City Chiefs at Chicago Bears

Samstag, 20. August ab 21:45 Uhr: Washington Commanders at Kansas City Chiefs

Montag, 22. August ab 01:45 Uhr: Baltimore Ravens at Arizona Cardinals

Freitag, 26. August ab 01:45 Uhr: Green Bay Packers at Kansas City Chiefs

Sonntag, 28. August ab 22:15 Uhr: Detroit Lions at Pittsburgh Steelers

Zwei Preseason-Spiele live auf ran.de

Samstag, 20. August ab 01:00 Uhr: Carolina Panthers at New England Patriots

Samstag, 27. August ab 02:15 Uhr: New England Patriots at Las Vegas Raiders

