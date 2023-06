Robert Griffin III will Damar Hamlin auf dem Cover von Madden NFL 2024 von Videospiel-Hersteller "EA" sehen.

Auf Twitter schrieb der 33-Jährige: "EA Sports sollte Damar Hamlin zum Madden 24 Cover Athlete machen."

Der ehemalige Quarterback der Cleveland Browns, Baltimore Ravens sowie Gewinner der Heisman Trophy im Jahr 2011 erklärte: "Lasst uns einen Moment feiern, der uns alle einmal zusammengebracht hat, unabhängig davon, welches Team man anfeuert."

"Feiert Denny Kellington und die Profis, die ihm das Leben gerettet haben, mit einem Statement, in dem die ganze Arbeit beschrieben wird, die sie geleistet haben, um ihn zu retten und ihn wieder aufs Spielfeld zu bringen. Es ist wichtig, dass die Jugend diese Fakten kennt, und Madden hat ihre Aufmerksamkeit", fügte Griffin in einem darauffolgenden Tweet hinzu.

EA Sports should make Damar Hamlin the Madden 24 Cover Athlete. — Robert Griffin III (@RGIII) June 5, 2023

Hamlin, Safety der Buffalo Bills, hatte am 3. Januar auf dem Spielfeld einen Herzstillstand erlitten und konnte erfolgreich reanimiert werden. Inzwischen arbeitet der 25-Jährige sogar an seinem Comeback, am Dienstag absolvierte er erstmals wieder eine komplette Trainingseinheit.

Hamlin hat allerdings Madden-Konkurrenz: Ein Favorit auf das Cover für Madden NFL 24 soll Bills-Quarterback Josh Allen sein.