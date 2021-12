New York/München - Die vierte Corona-Welle hat mittlerweile auch die NFL erreicht.

Besonders schwer traf es die Cleveland Browns, die für ihr Spiel gegen die Las Vegas Raiders unter anderem auf Head Coach Kevin Stefanski und Quarterback Baker Mayfield verzichten müssen. Eine Neuansetzung der Partie lehnt Commissioner Roger Goodell klar ab.

NFL-Chef Roger Goodell: Spielverlegung keine Option

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das mit konstanten Änderungen und Anpassungen unserer Protokolle stemmen können", versicherte der NFL-Chef am Mittwoch eindringlich.

2020 waren nach Corona-Ausbrüchen noch zahlreiche Spiele verschoben worden, folglich verschärfte die Liga ihre Vorschriften und Protokolle, um ein solches Szenario während dieser Spielzeit zu verhindern.

Zum Start der Preseason hatte die NFL den 32 Klubs klar gemacht, dass Corona-Ausbrüche nicht mehr zu einer Spielverlegung führen werden. Im schlimmsten Fall könne ein Spiel sogar gegen eine Mannschaft gewertet werden, hieß es damals von Seiten der Liga.

Cleveland Browns: Zuversicht trotz fehlender Star-Spieler

Die Partie am Samstagabend ist wegweisend für beide Teams, auf dem Weg in die Playoffs sind sowohl die Browns als auch die Raiders zum Siegen verdammt (hier geht es zum aktuellen Playoff-Picture).

Während der vergangenen Tage wurden über 100 Spieler von ihren Klubs auf die sogenannte Covid-19-/Reserve-Liste gesetzt. Den Cleveland Browns fehlen mit Abstand die meisten Akteure, neben Stefanski und Mayfield sind auch Receiver Jarvis Landry, Left Tackle Jedrick Wells sowie Safety John Johnson III zum Zuschauen verdammt.

"Wir haben es während der vergangenen Saison und auch dieses Jahr gesehen: Die Jungs zeigen, was in ihnen steckt", lobte Stefanski seine Mannschaft zu Beginn der Woche. "Darum geht es in der NFL."

"Dir fehlen einige Jungs wegen Verletzungen oder ähnlichem - dafür spielen sich andere in den Mittelpunkt. Deshalb haben wir eine Gruppe von Spielern in dieser Mannschaft, der wir absolut vertrauen", unterstrich der Browns-Cheftrainer ausdrücklich.

