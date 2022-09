Hamburg - Die NFL ist zurück, und mit ihr auch Live-Sport der Extraklasse bei ran Football! Denn auch in der achten NFL-Saison bei ran Football heißt es wieder: Volle Ladung Action an jedem verdammten Sonntag!

Beim #ranGrillen2022 in Hamburg lüftete die ran Football Crew das Geheimnis um die ersten Live-Spiele im Free-TV und eine einzigartige Live-Premiere am Tag des NFL International Games am 13. November in München.

Auf insgesamt 56 Live-Spiele - einschließlich Super Bowl LVI aus Glendale, Arizona am 12. Februar 2023 - im frei empfangbaren TV dürft Ihr Euch freuen. 24 davon und damit mehr als jemals zuvor zeigt der Sender ProSieben.

NFL International Series aus London live auf ProSieben

Kaum hat die Spielzeit Fahrt aufgenommen, wartet mit den Spielen der International Series aus London ein großes Highlight auf alle Fans. Alle Spiele aus der englischen Metropole seht ihr live auf ProSieben.

2. Oktober 2022, 15:00 Uhr: Minnesota Vikings at New Orleans Saints in Tottenham auf ProSieben und ran .de

und .de 9. Oktober 2022, 15:00 Uhr: New York Giants at Green Bay Packers in Tottenham auf ProSieben und ran .de

und .de 30. Oktober 2022, 14:00 Uhr: Denver Broncos at Jacksonville Jaguars in Wembley auf ProSieben und ran.de

NFL in München: Public Viewing und Live-Übertragung aus dem Audi Dome

Seinen Schatten voraus wirft außerdem das erste NFL-Saisonspiel der Geschichte auf deutschem Boden am 13. November in München. ran überträgt die Partie ab 14 Uhr live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.de.

Im Münchner Audi Dome können NFL-Fans dieses einzigartige Event im Public Viewing genießen.

Im Anschluss sorgt ran Football für eine weitere Premiere: Die beiden Sonntagabendspiele am 13. November werden zum ersten Mal in der Geschichte von ran Football live vor großem Publikum im Münchner Audi Dome kommentiert.

Ihr könnt natürlich live mit dabei sein. Tickets für die Veranstaltung gibt es hier zu erwerben.

Season Opener live auf ProSieben und ran.de

Zuvor erwarten euch zum 1. Spieltag der neuen Saison auf ProSieben und ran.de absolute Highlights.

Denn der offizielle Start in die neue Spielzeit in der Nacht auf Freitag, den 9. September hat es in sich. Ab 1:45 Uhr zeigen wir live auf ProSieben und ran.de den Season Opener zwischen Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams und Titelaspirant Buffalo Bills.

Am Sonntag, den 11. September, geht es dann direkt mit drei Top-Spielen weiter. Erst macht euch ab 14:05 Uhr auf ProSieben MAXX die fünfte Folge von Hard Knocks mit einmaligen Einblicken in die Saisonvorbereitung der Detroit Lions Lust auf den Footballabend. Und dann geht es richtig ab:

1. Spieltag: Patrick Mahomes gegen Kyler Murray live bei ran Football

Zum 1. Spieltag erwarten euch am Sonntag, den 11. September, folgende NFL-Kracher. Zum zweiten Mal zeigt ProSieben die beiden Sonntagspartien des ersten Spieltags in der Prime Time live.

11. September, 19:00 Uhr: New England Patriots at Miami Dolphins auf ProSieben und ran .de

und .de 11. September, 19:00 Uhr: San Francisco 49ers at Chicago Bears im Livestream auf ran .de

.de 11. September, 22:25 Uhr: Kansas City Chiefs at Arizona Cardinals auf ProSieben und ran.de

Zudem zeigen wir euch in der ProSieben-TV-Übertragung eine ausführliche Zusammenfassung der Partie Green Bay Packers at Minnesota Vikings.

2. Spieltag: Live-Action mit Tom Brady & Co.

Nicht weniger hochkarätig wird der 2. Spieltag bei ran Football. Am Sonntag, den 18. September, seht ihr auf ProSieben MAXX und ran.de Superstars wie Tom Brady, Alvin Kamara, Dak Prescott und Ja'Marr Chase:

18. September, ab 19:00 Uhr: Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints auf ProSieben MAXX und ran .de

und .de 18. September, ab 19:00 Uhr: New England Patriots at Pittsburgh Steelers im Livestream ran .de

.de 18. September, ab 22:25 Uhr: Cincinnati Bengals at Dallas Cowboys live auf ProSieben und ran.de

In der Sendung seht ihr außerdem eine Zusammenfassung der Partie der Arizona Cardinals bei den Las Vegas Raiders.

An beiden Sonntagen starten wir unsere Übertragung bereits mit #ranNFLsüchtig - Das Magazin und allen Infos rund um den NFL-Start, am 11. September um 18:30 Uhr auf ProSieben, am 18. September ab 18 Uhr auf ProSieben MAXX.

