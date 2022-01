München - Am Dienstag ist NFL-Ikone John Madden im Alter von 85 Jahren verstorben.

An diesem Wochenende nun widmet die NFL dem langjährigen Trainer und Kommentator eine Schweigeminute vor den Spielen des 17. Spieltags. Die Schweigeminute soll vor dem Abspielen der US-Hymne in den NFL-Stadien abgehalten werden.

"Die NFL hat am Dienstag mit dem Tod von John Madden einen wahren Giganten verloren", teilte NFL-Commissioner Roger Goodell am Donnerstag in einem Memo an alle Vereine mit. "Um sein Vermächtnis zu ehren, bitten wir jedes Heimteam in Woche 17, vor Spielbeginn eine Schweigeminute zu seinem Gedenken einzulegen."

Las Vegas Raiders ehren John Madden auf ihrem Helm

Maddens einstige Franchise, die heutigen Las Vegas Raiders, tragen zudem in ihrem Spiel gegen die Indianapolis Colts (ab 18:55 Uhr im Livestream auf ran.de) Maddens Initialen "JM" auf ihrem Helm.

Hall of Famer John Madden war zehn Jahre lang Head Coach der Oakland Raiders und führte das Team in der Saison 1976 zum Super-Bowl-Titel. Nach dem Ende seiner Trainerkarriere wechselte er 1979 ans Mikrofon und kommentierte bis ins Jahr 2009 NFL-Spiele. Zudem ist Madden Namensgeber und langjähriges Gesicht der Videospielreihe Madden NFL Football.

