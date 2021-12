München/Seattle - Bei den Seattle Seahawks läuft in der aktuellen Saison wenig zusammen, mit einer Bilanz von 5-10 sind die Playoffs außer Reichweite.

Gegen die Chicago Bears, bei denen mit Nick Foles der dritte Quarterback die Offense anführte, setzte es am Sonntag das nächste Negativerlebnis. Im letzten Viertel gab das Team von Head Coach Pete Carroll im heimischen Lumen Field einen Zehn-Punkte-Vorsprung her, die Partie ging mit 24:25 verloren.

NFL: Seahawks verspielen Zehn-Punkte-Führung

"Wir hatten so oft die Kontrolle über das Spiel, hätten es gewinnen und entscheiden müssen. Das haben wir versäumt. Wir haben sie am Leben gelassen und sie haben einen Weg gefunden, ihre Plays zu machen", wird Head Coach Pete Carroll von "ESPN" zitiert.

Auch Quarterback Russell Wilson zeigte sich ob der Pleite enttäuscht und empfindet den Saisonverlauf als "definitiv überraschend". Sein Trainer sah die Schuld für die zehnte Saisonpleite allerdings nicht beim Team, sondern nahm das Versagen auf seine Schulter.

NFL: Head Coach Pete Carroll mit Selbstkritik

"Ich nehme es so an, dass ich es besser machen muss. Ich kritisiere die Spieler nicht dafür, dass sie nicht reagiert haben - ich muss besser reagieren. Ich muss mehr für sie machen und ihnen besser helfen", reflektiert Carroll.

Sein Spielmacher richtete den Blick indes schon nach vorne und kündigte eine Aufarbeitung an. "Wir wachen morgen (am Montag, Anm. d. Red.) früh auf, geben alles, machen uns wieder an die Arbeit und sehen uns den Film an. Ich schaue ihn schon in der Nacht und werde sehen, wo wir uns als Team und ich mich persönlich verbessern können. Daran wird sich nichts ändern", so Wilson.

Die Chance zur Wiedergutmachung der bitteren Pleite bietet sich am Sonntag, dann gastieren die Detroit Lions an der Westküste.

