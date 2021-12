München – Die OP von Jamal Adams ist offenbar gut verlaufen. Das deutete Seahawks-Trainer Pete Carroll nach dem Eingriff an.

Carroll lobte in einer ersten Stellungnahme nach der OP die Anstrengungen der Ärzte. "Die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass sie wirklich hart gearbeitet haben, um sicherzustellen, dass dies sicher sein wird", sagte Carroll bei ESPN. "Sie haben einige Schritte unternommen, um das zu tun. Ich habe seit der Operation noch nicht mit ihm gesprochen, aber wir haben wirklich gute Berichte darüber erhalten, was sie getan haben."

Hislop nimmt Adams' Platz ein

Adams fällt für den Rest der laufenden Saison aus, und die Seahawks haben ihn am Freitag erwartungsgemäß auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Cornerback Gavin Heslop wurde vom Practice Squad hochgezogen, um Adams' Platz im Kader einzunehmen.

Wirklich überzeugen konnte Adams in dieser Saison nicht. Trotzdem sagte Carroll: "Wir verlieren all das Feuer, das er mitbringt, die explosiven Plays", so der Coach. "Er hatte ein paar Picks, und er hat alles gemacht - außer, dass wir ihm nicht die Sacks gebracht haben, die er vor einem Jahr hatte. Ansonsten spielt er wirklich hart, zäh und hat viel Energie für uns. Er ist sehr positiv."

Kein Datum für ein Comeback

Wann Adams sein Comeback feiern wird? Unklar. "Ich kann Ihnen diese Daten im Moment nicht nennen. Das weiß ich nicht", sagte Carroll. Die Seahawks hoffen, dass Adams zur neuen Saison zurück ist.

Der Safety hatte vor der laufenden Saison einen neuen Vertrag bis 2025 unterschrieben, mit dem ihn die Seahawks nebenbei zum bestbezahlten Safety in der ganzen NFL machten. Bis zu 70 Millionen US-Dollar könnte er insgesamt verdienen, 38 Millionen US-Dollar sind ihm davon bereits jetzt garantiert.

